社會 社會焦點 保障人權

二審賠更多！周玉蔻脫口「中天是紅媒」、狂批蔡衍明　判賠320萬

▲▼媒體人周玉蔻被控報導影射東元電機前董事長邱純枝《小三奪權》、涉犯加重誹謗罪嫌，25日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲媒體人周玉蔻判賠蔡衍明與中天新聞共320萬。（資料照／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯、黃資真／台北報導

資深媒體人周玉蔻2020年主持政論節目期間，指旺中集團旗下中天電視是「紅色媒體」、旺中負責人蔡衍明「酒色財氣名聲在外」等語，蔡衍明與中天主張周玉蔻違反雙方事先協議須做平衡報導的約定，提告求償共1000萬元。台北地院一審判決周賠償蔡衍明80萬元、中天新聞200萬元。案經上訴後，今(14日)高等法院改判賠償蔡80萬、中天240萬，且須移除侵害蔡名譽的臉書貼文。

回顧此案，周玉蔻曾因批評「旺中集團是中共國台辦的傳聲筒」，遭蔡衍明提告求償5000萬元，事後雙方在2018年和解，約定周玉蔻若要對中天電視做「攻擊性、惡意評論」，應先詢問中天電視並做平衡報導，否則要賠償違約金1000萬元。

然而，周玉蔻在2020年10月20日至25日期間，主持民視《辣新聞》政論節目、媒體訪問與發布臉書貼文時，指稱「中天在台灣就是紅色媒體」、「中天新聞台是共產黨打手」，又說蔡衍明「酒色財氣名聲在外」、「為了賺錢拋棄台灣戶籍」等等，蔡衍明與中天新聞因此主張周違約，提告求償1000萬元。

▲▼旺旺集團總裁蔡衍明。圖／記者湯興漢攝）

▲旺旺集團總裁蔡衍明。（資料照／記者湯興漢攝）

一審周玉蔻雖抗辯稱她是依照事實和法院判決做評論，不屬於攻擊性或惡意性，更聲稱先前與蔡衍明及中天的協議，是相信蔡衍明所稱「真道理性，珍愛台灣」的說法，後來發現對方反其道而行，她若不加以評論，不僅有違媒體天職，也違背自己良心，但法官仍認定周違反與蔡的約定，判決賠償蔡80萬、中天200萬。

二審雙方提起上訴，高等法院衡酌雙方訂定契約之內容，認定周玉蔻進行報導或評論時，應踐行先詢問各當事人，並為必要之查證及進行衡平之報導等前置義務，判決賠償蔡80萬，而中天部分改判240萬，且須刪除曾在臉書上發表有關侵害蔡衍明名譽權的臉書貼文。全案仍可再上訴。

10/13 全台詐欺最新數據

【不准下車！】搭車遇到萌犬眼神緊盯　一下車立刻崩潰挽留XD

