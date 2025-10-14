北市府開8億分手費遭拒　李四川：新壽計算50年利潤要107億

▲李四川表示，新壽要求107億。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達擬將海外總部設在北士科T17、T18用地卻卡關，市府盼能與新壽合意解約，但雙方解約金仍未有共識。台北市副市長李四川今（14日）接受資深媒體人黃光芹專訪時透露，北市府也問過新壽多少錢願意解約，市政府的條件為新壽繳給市府的錢、設計費開銷、利息等等都還，並按照繳了32.7億的報酬率給新壽，計算下來多出將近8億元，但新壽不接受，要求計算50年利潤，大概要107億元。

李四川表示，北市府不可能認同，土地先前閒置3年，現在卻要用高額預期利益，要怎麼認同？所以為什麼這幾天突然有聲音，很多人以為北市府這五個月都在睡覺，但其實沒有，每周都有跟輝達視訊，而且因為MOU9月30日到期，新壽緊張了，輝達也發文給經濟部跟市府，新壽才做這麼多聲明。

李四川強調，現在最重要的部分，台新新光金總經理林維俊說應該坐下來談、留住輝達，議會也是，中央、總統賴清德也說願意幫忙。所以現在只有錢的問題，自己也直接問新壽到底要多少錢才認為不會違背背信？到現在新壽還是想要直接移轉，才會一直要進入協調程序，因為7月就正式公文告訴新壽，直接移轉是違背契約，之前就有要移轉給別人，北市府就不同意了。現在就等新壽回覆。

另外，對於輝達願意概括承受的部分，李四川說，輝達願意概括承受的，是如果北市府與新壽解約完，市府之前支出的，要重新與輝達設定地上權，那輝達都會概括承受。