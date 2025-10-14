幫北市府解決「圖利過敏症」　張景森提千字輝達總部政策建議書

▲張景森。（圖／翻攝自Facebook／張景森）

記者郭運興／台北報導

輝達（NVIDIA）擬於北士科T17、T18基地設置海外總部，但北市府、輝達及新壽仍無法取得三方共識，北市府13日發函新壽啟動「共同合意終止談判」協商。對此，前政務委員、前北市都市發展局長張景森今（14日）貼出一份千字「三方協議買回與專案讓售方案」政策建議書表示，與其砲轟市政府，坐看蔣萬安笑話，不如大家幫忙解決市政府的「圖利過敏症」問題，自己公開提出解決問題具體方法，希望三方能慎重考慮提案。

張景森表示，連續幾天砲轟市政府，自己也累了。與其繼續砲轟市政府，坐看蔣萬安笑話、坐等台灣的災難，不如大家一起來幫忙解決市政府的「圖利過敏症」問題。

張景森指出，所以，這兩天利用爬山的時間思考了一下，做了一份「三方協議買回與專案讓售」建議書，公開提出解決問題具體方法。

張景森認為，這個方案已經解決了各方面所關心的問題，最大程度符合各方的利益。希望三方都能慎重考慮他的提案。如果需要規劃更多細節，他也可以來幫忙！

建議書內容如下：

「市府－新壽－輝達三方協議買回與專案讓售方案」政策建議書

一、摘要

為解決輝達（NVIDIA）總部用地取得爭議，建議採行「三方協議買回與專案讓售」之模式。本方案由市府、新光人壽與輝達三方共同簽訂協議，市府先行依原契約條件買回土地權，恢復土地為市有非公用財產，再依《產業創新條例》第43條規定，以專案讓售方式出讓予輝達設立重大研發總部。為兼顧投資公平與契約誠信，輝達須另行支付新壽一筆「地上權投資價值協議金」，作為對其前期規劃投入與機會損失的合理補償。

二、背景與問題說明

1.案件背景：新光人壽持有北土科土地上權，原規劃商辦開發。輝達擬購該地作為總部用地，惟現行契約約限制地上權未建築完工前不得轉讓，導致交易無法完成。

2.現行問題：若市府拒絕修改契約，交易無法完成，輝達恐撤離；若市府進行核准轉讓，則面臨國有財產利益爭議。

3.政策挑戰：如何在合法、透明、不圖利的前提下，使土地使用權得以合法移轉並促成重大外資投資。

三、建議方案概述

透過三方協議：

1.新壽與市府同意提前終止地上權契約；

2.市府依原約條件（含合理利息與必要支出）買回地上權，使土地回復為市有非公用財產；

3.市府依《產業創新條例》及地方財產管理自治條例，以專案讓售方式讓土地予輝達；

4.輝達於讓售價格外，另行支付新壽「地上權投資價值協議金」，作為民間私法給付，補償其前期投資與機會損失。

四、法律依據與程序架構

依據《民法》、《產業創新條例》、《行政程序法》及地方財產管理相關規範。

五、法理基礎與合法性分析

1.合法性：市府與新壽依法得合意終止契約，買回金額以原價+利息+支出計算，符合法律比例原則。

2.不構成圖利：市府買回與讓售均屬對價交易，金額有明確依據；協議金為民間之私法給付，與公產交易分離。

3.實體正當性：三方皆獲合理利益，市府成功招商，新壽收回成本與合理報酬，輝達取得合法用地，加速投資落地。

六、補充設計要點

1.利息計算基準：原契約有明文者從其約定；無約定時，採「中央銀行重貼現率」或「公告定儲利率」計算單利。

2.支出項目明細化：新壽應提出可證明之實際支出明細，經市府審核認可後列入買回金額。

3.協議金性質：屬調達與新壽間民事契約關係，類似投資退出費，不列入公產處分金額計算。

4.估價與程序透明：讓售價格由具公信力之不動產估價師出具報告，並報財政主管機關備查。

七、結論與建議

本方案兼顧行政合法性、財政責任與產業誘因，能有效促成外資研發總部落腳台北。

買回與讓售均依法有據，程序透明，不構成圖利。

建議市府儘速啟動三方協議談判，指定法制、財政與產發單位共同參與，並委託具公信力之法律顧問與不動產估價師協助，以確保整體流程可受監督與審計。

▼張景森提供輝達總部政策建議書。（圖／翻攝自Facebook／張景森）