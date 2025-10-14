輝達北士科還在卡　李四川曝新壽堅持協調原因：想直接轉地上權

▲台北市副市長李四川。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達台灣總部落腳北士科T17、T18基地一案，因為新壽地上權問題，持續卡關中，台北市政府昨日宣布已經發函新壽，商談合意解約，但截至今（14日）中午，北市府仍尚未收到新壽回文。台北市副市長李四川中午接受媒體人黃光芹專訪談輝達進駐北士科T17、18這個「三角習題」，李四川透露，到現在，新壽還是一直希望想要地上權「直接移轉」輝達，所以才希望可以進入協調機制。

李四川說，北市府今年七月就已經正式公文明確告知新壽，「直接移轉這是絕對違背契約，我們絕對不同意」。他更透露，其實新壽先前原本也想要移轉給國巨，當時市府就不同意，不可能這次輝達來就同意，契約不可能「因人修改」。李四川說，很高興包括台新新光董事長吳東亮也跳出來說希望輝達留在北士科，目前輝達進駐T17、18只剩下錢的費用問題，因此北市就請新壽提出來，原則上只要合理，市府就會把土地買回來，就等新壽給市府的回覆了。

針對新光人壽呼籲北市府依照契約機制正式啟動協調委員會，地上權移轉及其他北市府提出之替代方案進行協商，台北市政府法務局局長連堂凱稍早也強調，如果是「地上權移轉」，那市府不會同意，但如果是其他方案，例如雙方對於合議解約的金額有差距，想要透過機制來談，確實可以進行，「如果金額差距不大，其實新壽也可以當面來談」，只要金額判斷合理，市府就會直接同意，或是循議會機制取得同意。