翻轉布丁買到了！網曝1口感「跟想像不同」：是果凍不是布丁

▲統一「翻轉布丁」掀起網友四處跑7-ELEVEN門市詢問搶買。（影／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN公布開賣「統一翻轉布丁」造成轟動，原訂在昨13日上市，但許多網友紛紛撲空，店員也不斷被詢問，今（14日）終於不少人分享買到「丁布」的消息，不過拿到實品後網友才驚覺，上層的黑糖是「果凍」，跟原先想像的布丁不一樣，其他人也說「文案確實有寫」。

7-ELEVEN日前公布，將在10月13日起限量開賣統一「翻轉布丁」，有網友13日凌晨就衝超商卻買不到，還早、中、晚不斷到門市詢問進貨時間。甚至有門市人員在Threads上求饒「拜託不要再問了！」並表示應該會在14日起開賣，每間店的鮮食進貨、上架時間不同，但數量有限，想買也得碰運氣。

▲網友分享終於買到「翻轉布丁」。（圖／Threads網友_xulin_授權分享）

今日上午不少網友在Threads上分享，終於買到「翻轉布丁」，讓很多還沒買到的網友紛紛羨慕留言「為什麼你有！」、「我還是沒買到」、「好吃嗎？」

▲▼網友分享買到「翻轉布丁」，才發現上層是「果凍」。（圖／Threads網友_xulin_授權分享）

不過買到的網友表示，原來焦糖層的口感吃起來是「果凍」，其他網友也說「一開始文案就寫說是果『凍』了呀」。有其他人看了說「謝謝分享，如果像果凍，那我就不想吃了」，但也有人期待「如果跟本來的焦糖一樣味道，還是想吃！」

▲統一「翻轉布丁」上層為焦糖風味凍，下層是布丁風味醬。（圖／業者提供）

根據7-ELEVEN文案表示，統一「翻轉布丁」將經典的統一布丁翻轉，上層為焦糖風味凍，下層是布丁風味醬，全台門市獨家限量販售，商品以各門市實際販售數量為主，每個售價18元，11月2日以前還享有加購小布丁25元組合優惠價，數量有限，售完為止。