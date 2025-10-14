護照散落垃圾桶！韓青年去柬埔寨「接連失蹤慘死」　李在明出手了

▲柬埔寨首都金邊。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓22歲朴姓男大生以參觀博覽會的名義，遭人騙去柬埔寨，卻慘遭暴力虐打、電擊，最後因無法承受劇痛而慘死車內，且屍體棄置當地2個月，引發南韓社會和輿論譁然。其實，從去年起南韓年輕男女前往泰國、柬埔寨後而失蹤的案例激增，每個月至少有20到30人求救。對此，南韓總統李在明出手了。

根據《韓聯社》，自從來自慶尚北道醴泉郡的22歲朴姓男大生慘死柬埔寨的消息傳遍南韓後，社會開始關注「突然在海外銷聲匿跡」的游子，一名從全羅北道出發前往柬埔寨的20多歲韓籍女性失蹤數個月，於是家屬今年3月向全北警察廳報案，家屬表示他們從妹妹收到手指慘遭截斷的相片。

儘管全北警察廳在與柬埔寨大使館合作後，成功掌握到該名女子的行蹤，卻沒有發現任何可疑的犯罪跡象。至於為何會有手指遭截斷的相片？女子聲稱，是因為施放爆竹才不慎受傷。

▲柬埔寨詐騙園區驚傳摘眼球、活摘器官、暴打、電擊、截斷手指、人口販運等事件。（圖／翻攝自X）

不過，韓媒《京鄉新聞》則是於昨（13）日獨家報導數則失蹤訊息。

光州警察署透露，住在光州廣域市光山區的20歲金姓民眾，6月26日向家屬表示「要出發去泰國賺錢」，8月10日家屬接到通話後，雙方便失去聯繫，家屬向警方表示，其實在通電話時能清楚聽到對方小聲說「拜託救我」，警方調閱通聯紀錄後，證實該名民眾最後行蹤在柬埔寨首都金邊，儘管已透過外交部聯絡，卻仍未掌握其行蹤。

光州北部警察署也指出，20多歲男性A某4月24日在出國前往柬埔寨後，便與家屬失去聯繫，該名男性先前有多次往返東南亞國家的出入境紀錄，在國外並不曾使用手機。另外，光山警察署也在偵辦一樁失蹤案件，20多歲B某去年11月前往柬埔寨後，今年1月18日後便斷絕聯繫。

在海外展開營救任務、協助韓國人安全返國的非營利團體「韓人救助團」向韓媒《東亞日報》透露，其實從去年至今年10月為止，光是平均每個月就收到20到30多樁等待救援的案件，這些受困柬埔寨的20至30多歲年輕男女大部分是遭遇到「求職詐騙」。

캄보디아 쓰레기통에서 나온 여권들 pic.twitter.com/RIGsxJoPQN — JH의메모 (@best181p) October 12, 2025

報導指出，柬埔寨詐騙犯罪園區可能與當地政府或警力組織都有勾結。今年2月在柬埔寨遭逮捕的韓籍姜姓夫妻檔，他們靠著電信詐騙獲取120億韓元暴利，然而他們向政府提供7000萬韓元的賄賂後竟能成功脫身。而且，南韓警察廳今年1至8月向柬埔寨提出20件協尋要求，然而實際獲得柬國回應的只有6件。

另外，南韓警察廳也統計，最近全國警方共接獲至少35件柬埔寨失蹤的報案，大田、全羅北道各6件、江原道4件、濟州島3件，這些失蹤者大多在網路社群受到「海外高薪求職」的誘惑，包括游泳教練每個月收入可達1000萬韓元，一名30多歲男性8月前往柬埔寨失蹤後，犯罪集團威脅家屬要交2000萬韓元的贖金。

針對一連串國人失蹤案例，李在明今（14）日召開國務會議時強調，政府當務之急是保障國人生命安全，因此務必要以最快速度讓失蹤者與涉入案件的韓籍人士返國。

韓媒《YTN News》報導，朴姓男大生在柬埔寨失蹤後慘遭虐死的新聞鬧得沸沸揚揚，網路社群也傳出一張拍攝於柬埔寨的相片，只見垃圾桶旁散落著來自各國五顏六色的護照。網友嚇壞表示，「一般旅客根本不可能隨便亂丟護照」、「綁架一定很嚴重」、「危邦不入」、「政府應該要禁止前往柬埔寨旅遊」。