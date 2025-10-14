摺疊iPhone傳出成本腰斬　蘋果或開出「顛覆市場」價格

▲摺疊iphone最快將於明年登場。（圖／MacRumors）

記者吳立言／綜合報導

外界期待多年的蘋果摺疊 iPhone，似乎正在迎來重大突破。根據天風國際分析師郭明錤最新報告指出，蘋果折疊機關鍵鉸鏈成本大幅下降，可能讓這款話題新品的售價比預期更親民，甚至有望顛覆市場對高價摺疊機的印象。

郭明錤透露，蘋果摺疊 iPhone 採用的新款鉸鏈設計，量產後的平均售價（ASP）預計僅約 70 至 80 美元，遠低於市場原先預期的 100 至 120 美元。這次降本並非靠便宜材料，而是透過「組裝設計優化」與富士康在生產規模上的主導，使零組件成本出現明顯下修。 報告中指出，富士康與台灣鉸鏈廠信錫興（Shin Zu Shing, SZS）已成立合資公司，將承接約 65% 的摺疊 iPhone 鉸鏈訂單，美商 Amphenol 則拿下剩餘 35%。據悉富士康在合資公司中持股略高，並主導後續產品方向。這項合作不僅讓蘋果降低生產成本，也確立台灣供應鏈在折疊機關鍵零件的主導地位。

摺疊手機一向因鉸鏈結構複雜而成本高昂，若蘋果成功將單件價格壓低 20 至 40 美元，將大幅改善毛利率，或讓公司能以更具競爭力的售價切入市場，與三星、華為等既有玩家正面交鋒。 郭明錤也預測，另一家蘋果主要合作夥伴立訊精密（Luxshare-ICT）有望在 2027 年後加入供應行列，屆時隨競爭加劇，摺疊鉸鏈價格可能進一步下探。

據了解，蘋果正評估多種設計方案，包括不鏽鋼、液態金屬、鋁合金與鈦金屬等不同材質，以確保轉軸耐用與螢幕折疊順暢度。 至於這波成本下降是否會反映在零售價上，還有待觀察。

蘋果首款摺疊 iPhone 預計將於 2026 年秋季亮相，與 iPhone Air 2、iPhone 18 Pro 系列同場登場。 若報告所述屬實，這代表蘋果正一步步為摺疊 iPhone 的量產與定價鋪路。對長期被高價摺疊手機嚇退的消費者來說，「破天荒的價格」或許真的不再只是傳聞。