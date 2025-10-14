　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

摺疊iPhone傳出成本腰斬　蘋果或開出「顛覆市場」價格

▲▼摺疊iphone。（圖／MacRumors）

▲摺疊iphone最快將於明年登場。（圖／MacRumors）

記者吳立言／綜合報導

外界期待多年的蘋果摺疊 iPhone，似乎正在迎來重大突破。根據天風國際分析師郭明錤最新報告指出，蘋果折疊機關鍵鉸鏈成本大幅下降，可能讓這款話題新品的售價比預期更親民，甚至有望顛覆市場對高價摺疊機的印象。

郭明錤透露，蘋果摺疊 iPhone 採用的新款鉸鏈設計，量產後的平均售價（ASP）預計僅約 70 至 80 美元，遠低於市場原先預期的 100 至 120 美元。這次降本並非靠便宜材料，而是透過「組裝設計優化」與富士康在生產規模上的主導，使零組件成本出現明顯下修。 報告中指出，富士康與台灣鉸鏈廠信錫興（Shin Zu Shing, SZS）已成立合資公司，將承接約 65% 的摺疊 iPhone 鉸鏈訂單，美商 Amphenol 則拿下剩餘 35%。據悉富士康在合資公司中持股略高，並主導後續產品方向。這項合作不僅讓蘋果降低生產成本，也確立台灣供應鏈在折疊機關鍵零件的主導地位。

摺疊手機一向因鉸鏈結構複雜而成本高昂，若蘋果成功將單件價格壓低 20 至 40 美元，將大幅改善毛利率，或讓公司能以更具競爭力的售價切入市場，與三星、華為等既有玩家正面交鋒。 郭明錤也預測，另一家蘋果主要合作夥伴立訊精密（Luxshare-ICT）有望在 2027 年後加入供應行列，屆時隨競爭加劇，摺疊鉸鏈價格可能進一步下探。

據了解，蘋果正評估多種設計方案，包括不鏽鋼、液態金屬、鋁合金與鈦金屬等不同材質，以確保轉軸耐用與螢幕折疊順暢度。 至於這波成本下降是否會反映在零售價上，還有待觀察。

蘋果首款摺疊 iPhone 預計將於 2026 年秋季亮相，與 iPhone Air 2、iPhone 18 Pro 系列同場登場。 若報告所述屬實，這代表蘋果正一步步為摺疊 iPhone 的量產與定價鋪路。對長期被高價摺疊手機嚇退的消費者來說，「破天荒的價格」或許真的不再只是傳聞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
長榮空姐家屬「氣憤不解」：一個活潑快樂的孩子沒了
快訊／台股嗨漲570點刷新高！　台積電衝天價
樂天女孩被爆違法　球團緊急回應
山本由伸笑翻記者會！曝染黑髮原因「太亮了」
猝死「長榮空姐」遺體火化　同事淚送最後一程
大谷翔平「登板日」決定了！　總教練透露打心理戰
快訊／川普宣布「加薩戰爭」結束！　以色列、哈瑪斯完成最後人質

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

摺疊iPhone傳出成本腰斬　蘋果或開出「顛覆市場」價格

直擊／vivo X300規格、上市日曝光　 全球首發天璣9500挑戰影像雙王

媲美專業設計工具！三款iPad版Affinity軟體「終身限免」一次領

不開發表會！蘋果傳本周直接公布三款新品　M5晶片正式接棒

蘋果要讓眼鏡變小型Vision Pro？新款傳同時支援Mac與iPhone操作

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

川普：戰爭結束了！抵達以色列受到「英雄式歡迎」

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

文鳥定居「BL小窩」凶狠護巢　後方漫畫引注意網友狂歪樓

摺疊iPhone傳出成本腰斬　蘋果或開出「顛覆市場」價格

直擊／vivo X300規格、上市日曝光　 全球首發天璣9500挑戰影像雙王

媲美專業設計工具！三款iPad版Affinity軟體「終身限免」一次領

不開發表會！蘋果傳本周直接公布三款新品　M5晶片正式接棒

蘋果要讓眼鏡變小型Vision Pro？新款傳同時支援Mac與iPhone操作

東京米其林二星餐廳為客座休息　主廚11/14快閃「焰牛排館」3天

福士蒼汰悄來台拍動作片！激推中藥行必買　攜手金鐘新星韓寧打出「貓狗CP」

百座「太空玲瓏屋」被消失　驚見大咖默默在收購

台積電漲45元衝1460天價　台股嗨漲570點刷27493新高

長榮空姐母友人曝「家屬氣憤不解」：一個活潑快樂的孩子沒了

Mazda CX-5、CX-30、Mazda 3新年式登場！台灣大改款CX-5預計明年見

吊車吊臂插進轎車後座！女駕駛驚魂　肇事司機：講電話沒注意

駭客稱入侵任天堂？秀大量資料夾截圖...組織近期攻擊紀錄曝光

台北溫泉季10/30登場！沖繩EISA太鼓舞祭免費看　逛50攤市集

萬里荒廢「飛碟屋」求售1680萬　鄰居現身駁靈異傳聞

Lulu「真的沒懷孕」　傳聞多到陳漢典也追問XD

3C家電熱門新聞

vivo X300系列售價、上市日曝光

三款iPad版Affinity軟體「終身限免」一次領！

蘋果傳本周將直接公布三款新品

Vision Pro縮小版？蘋果新眼鏡細節曝光

iPhone Air實測心得

評測Windows 25H2　YTR直呼太香了

充電器這樣插恐引發火災　2情況釀爆炸

外媒曝光iPad mini 8上市時間

台人最愛Threads　貢獻流量21.83％奪冠

外媒爆蘋果下週有「大動作」　

LINE用戶注意！「回收訊息」功能大改

手機Q3降幅排名出爐

LINE用戶注意！11月起「3類人」無法傳訊息打電話

iPhone 17 Pro Max 試用老實說！

更多熱門

相關新聞

蘋果傳本周將直接公布三款新品

蘋果傳本周將直接公布三款新品

蘋果傳出將於本周透過新聞稿形式發表多款新品，預計包括 iPad Pro、Vision Pro 與入門版 14 吋 MacBook Pro，三款產品皆可能搭載全新 M5 晶片。

摺疊iPhone降價！　郭明錤：鴻海、新日興合資接蘋果軸承單

摺疊iPhone降價！　郭明錤：鴻海、新日興合資接蘋果軸承單

Vision Pro縮小版？蘋果新眼鏡細節曝光

Vision Pro縮小版？蘋果新眼鏡細節曝光

庫克交棒？蘋果CEO頭號接班人是他

庫克交棒？蘋果CEO頭號接班人是他

哀鳳換機超有感！啦啦隊女神＋科技達人一致推「超值方案」

哀鳳換機超有感！啦啦隊女神＋科技達人一致推「超值方案」

關鍵字：

iPhoneiPhoneFold折疊手機蘋果iPhoneFoxconn富士康

讀者迴響

熱門新聞

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

首波降溫將報到！　全台「轉涼迎雨」時間出爐

林岳平虛心接受：後援與守備仍需成長

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面