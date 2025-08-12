【廣編】「歐德台灣之音藝術饗宴」重回北台灣　邀舊客戶享音樂盛會

▲2025歐德台灣之音藝術饗宴攜手灣聲樂團開演。

圖、文／歐德集團提供

「2025歐德台灣之音~藝術饗宴」重回北台灣，活動開跑。感謝全台各地的歐德VIP舊客戶，對歐德集團的長期支持與陪伴，9/26將在台北國家音樂廳，首度攜手「灣聲樂團」，以全新曲目演繹對這片土地的熱愛與感恩，與舊客戶共享音樂盛會。「灣聲樂團」2017年成立，每年演出逾150場，致力推動「台灣音樂國際化、古典音樂在地化」，三度入圍金曲獎。

「2025歐德台灣之音~藝術饗宴」今年回到北台灣-國家音樂廳、攜手灣聲樂團，演奏台語流行音樂、校園民歌及電影主題曲為主軸，由李哲藝音樂總監擔任指揮，感謝一路上陪伴歐德走過無數歲月的舊客戶、好朋友及工作夥伴，共享台灣之音帶來的心靈盛宴。

歐德集團董事長陳國都表示：「歐德台灣之音從2022年台北、2023年高雄、2024年台中，2025年再度巡回到台北，每場都受到舊客戶熱烈回響，一起相約2025歐德台灣之音。」

歐德集團邀請舊客戶9/26到台北國家音樂廳感受台灣之音的魅力。詳細報名資訊，請鎖定歐德傢俱、優渥設計、巧寓舍計官網，線上選位時間：8/22(五)中午12時起，名額有限，行動要快！

【歐德台灣之音】

時間：2025年9月26日

地點：國家音樂廳