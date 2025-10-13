　
爆罹患怪病「生氣又頂起來」　館長喊赴陸就醫拍片：台人也會想看

▲▼（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長確診「胃心症候群」，打算去對岸把心臟、腸胃科都看一遍。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

網搜小組／劉維榛報導

館長陳之漢自爆罹患「胃心症候群」，甚至影響到呼吸與心臟不適，一度喊話「真的會暴斃！」事實上，醫生建議他要冥想並且專心養病，但館長看不下去政壇一堆狀況，「我怎麼冥想？台灣的事情那麼多」，同時他也透露，想去對岸就醫拍片，｢去聽一聽那邊醫療進步到什麼程度。」

館長近日在直播表示，他的身體出現「怪病」，最先是胃部不舒服，本以為是胃食道逆流，豈料狀況越變越糟，出現心臟狂跳、心悸、呼吸不順、不斷出現打嗝現象，吃藥卻不見效果，經過醫院密集檢查後，原來是「胃心症候群」所致。

直播過程中，館長頻頻打嗝感到不適，因為他只要生氣就會胃脹氣，「一直播胃就又頂起來，我實在很不想吃藥，不吃又不行，醫生說要放鬆心情、少點工作壓力，叫我去冥想」。一番話讓館長更感到焦慮，「我怎麼冥想？台灣的事情那麼多！」

最後，館長曝未來規劃，先把胃病養好，打算一周只開2、3次直播，同時趁這段時間多賺一點錢、談生意，「不然就是往大陸那邊，認識多一點廠商、生意人、有錢人、貴人」，有機會也想去對岸就醫治療，並直播整個過程，｢去聽一聽那邊醫療進步到什麼程度」，把心臟科、腸胃科、腦科都看一遍，與醫護們聊聊當地的醫療狀況，「蠻有哏的啊，這idea不錯」，相信台灣人應該也會有興趣想看。

10/12 全台詐欺最新數據

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

陸房地產巨頭萬科董事長辭職 爆雷後擔任救火隊未滿一年下台

陸房地產巨頭萬科董事長辭職 爆雷後擔任救火隊未滿一年下台

大陸房地產巨頭萬科再傳震撼消息，10月12日公告，董事長辛杰因個人原因辭去董事長及非執行董事職務，辭任後將不再擔任公司任何職務。董事會隨即推舉黃力平接任，任期至本屆董事會屆滿為止。辛杰自2025年1月底上任，至今未滿一年，被外界視為「救火隊長」的他，在萬科深陷債務與虧損壓力中黯然退場。

陸公安懸賞18名我軍方心戰人員　國台辦：正義之舉！

陸公安懸賞18名我軍方心戰人員　國台辦：正義之舉！

國民黨主席選舉疑遭境外網軍攻擊　趙少康怒嗆：大陸別想介選

國民黨主席選舉疑遭境外網軍攻擊　趙少康怒嗆：大陸別想介選

才喊斬狗頭！館長突上傳「專訪禽獸片」酸爆

才喊斬狗頭！館長突上傳「專訪禽獸片」酸爆

余天終於露面批館長腦簡單「難怪他被開槍」

余天終於露面批館長腦簡單「難怪他被開槍」

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

