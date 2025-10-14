印度20名幼童「喝止咳糖漿」中毒亡　WHO示警：二甘醇超標500倍

▲印度境內出現三款止咳糖漿含有劇毒化學物質乙二醇。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）近日連續發布警示，指出印度境內出現三款遭污染的止咳糖漿，導致至少20名5歲以下兒童死亡。WHO除表達關切外，也嚴厲點出印度藥品安全監管制度存在嚴重漏洞，並警告這些藥品可能透過未受管制的銷售渠道流入其他國家。

3款止咳糖漿驗出劇毒乙二醇 濃度超標500倍

根據WHO公布的資料，三款問題糖漿分別為Sresan Pharmaceutical公司的「Coldrif」、Rednex Pharmaceuticals公司的「Respifresh TR」，以及Shape Pharma公司的「ReLife」。檢驗結果顯示，這些藥品含有劇毒化學物質二甘醇（diethylene glycol），其含量竟高達法定安全標準的近500倍，嚴重超標。

中央邦多名孩童死亡 印度當局下令全面停產

印度中央藥品標準控制局（CDSCO）表示，中央邦（Madhya Pradesh）欽德瓦拉市（Chhindwara）多名幼童服用止咳糖漿後，出現發燒、嘔吐、排尿困難等症狀，最終導致病情惡化死亡。多數罹難者年齡不到5歲。當局已下令全面停產並展開調查，強調目前尚未發現這批藥品出口海外。

製藥公司負責人遭逮 違規高達364項

事件持續延燒，警方已於本週逮捕Sresan Pharmaceutical公司負責人蘭加納坦（G．Ranganathan），現年73歲的蘭加納坦是製藥界知名人物，從事藥品生產長達數十年。**泰米爾納德邦（Tamil Nadu）衛生部長蘇布拉馬尼安（Ma Subramaniam）表示，該公司的製造執照將被永久註銷。

此外，泰米爾納德邦藥品管制部檢查發現，Sresan Pharmaceutical共違反364項生產規範，其中39項屬「非常嚴重」、325項為「重大」違規。報告揭露廠內環境惡劣，員工缺乏專業資格、設備與水源品質不合格，甚至發現「製藥用水儲存不潔、廢水未經處理直接排放」，品質管理與監督機制幾乎為零。

家長人心惶惶 多地禁售幼童止咳糖漿

這起事件引發印度社會譁然。由於印度家長普遍習慣給孩童服用止咳糖漿治療感冒，事件爆發後家長人心惶惶。部分邦已緊急下令禁止市售相關產品，有些地區甚至全面禁止2歲以下幼童服用止咳或感冒糖漿。

印度藥害非首例 WHO籲各國加強監管

WHO表示，這起事件再次暴露印度藥品監管體系的漏洞。事實上，印度製止咳糖漿近年屢傳死亡悲劇，在2023年就因二甘醇污染，導致甘比亞70名與烏茲別克18名兒童死亡；2019年底至2020年初，印控喀什米爾也傳出至少12名兒童疑似服用污染藥品後喪命。