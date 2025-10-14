　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度20名幼童「喝止咳糖漿」中毒亡　WHO示警：二甘醇超標500倍

▲▼印度境內出現三款遭污染的止咳糖漿，導致至少20名5歲以下兒童死亡。（圖／路透）

▲印度境內出現三款止咳糖漿含有劇毒化學物質乙二醇。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）近日連續發布警示，指出印度境內出現三款遭污染的止咳糖漿，導致至少20名5歲以下兒童死亡。WHO除表達關切外，也嚴厲點出印度藥品安全監管制度存在嚴重漏洞，並警告這些藥品可能透過未受管制的銷售渠道流入其他國家。

3款止咳糖漿驗出劇毒乙二醇　濃度超標500倍

根據WHO公布的資料，三款問題糖漿分別為Sresan Pharmaceutical公司的「Coldrif」、Rednex Pharmaceuticals公司的「Respifresh TR」，以及Shape Pharma公司的「ReLife」。檢驗結果顯示，這些藥品含有劇毒化學物質二甘醇（diethylene glycol），其含量竟高達法定安全標準的近500倍，嚴重超標。

中央邦多名孩童死亡　印度當局下令全面停產

印度中央藥品標準控制局（CDSCO）表示，中央邦（Madhya Pradesh）欽德瓦拉市（Chhindwara）多名幼童服用止咳糖漿後，出現發燒、嘔吐、排尿困難等症狀，最終導致病情惡化死亡。多數罹難者年齡不到5歲。當局已下令全面停產並展開調查，強調目前尚未發現這批藥品出口海外。

▲▼印度境內出現三款遭污染的止咳糖漿，導致至少20名5歲以下兒童死亡。（圖／路透）

▲有毒的止咳糖漿導致至少20名5歲以下兒童死亡。（圖／路透）

製藥公司負責人遭逮　違規高達364項

事件持續延燒，警方已於本週逮捕Sresan Pharmaceutical公司負責人蘭加納坦（G．Ranganathan），現年73歲的蘭加納坦是製藥界知名人物，從事藥品生產長達數十年。**泰米爾納德邦（Tamil Nadu）衛生部長蘇布拉馬尼安（Ma Subramaniam）表示，該公司的製造執照將被永久註銷。

此外，泰米爾納德邦藥品管制部檢查發現，Sresan Pharmaceutical共違反364項生產規範，其中39項屬「非常嚴重」、325項為「重大」違規。報告揭露廠內環境惡劣，員工缺乏專業資格、設備與水源品質不合格，甚至發現「製藥用水儲存不潔、廢水未經處理直接排放」，品質管理與監督機制幾乎為零。

家長人心惶惶　多地禁售幼童止咳糖漿

這起事件引發印度社會譁然。由於印度家長普遍習慣給孩童服用止咳糖漿治療感冒，事件爆發後家長人心惶惶。部分邦已緊急下令禁止市售相關產品，有些地區甚至全面禁止2歲以下幼童服用止咳或感冒糖漿。

印度藥害非首例　WHO籲各國加強監管

WHO表示，這起事件再次暴露印度藥品監管體系的漏洞。事實上，印度製止咳糖漿近年屢傳死亡悲劇，在2023年就因二甘醇污染，導致甘比亞70名與烏茲別克18名兒童死亡；2019年底至2020年初，印控喀什米爾也傳出至少12名兒童疑似服用污染藥品後喪命。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鳳山民宅槍響！　男倒血泊亡
于朦朧母親爆輕生亡！　網掀論戰
輝達AI超小電腦來了！　4台廠率先沾光
朝野共識！普發1萬特別預算10/17三讀　預計11月中下旬請
長榮空姐猝逝　她心痛曝「住院仍努力調班避免扣考績」
快訊／長榮航空送花籃輓詞曝！　3人到場致意
「柏油山」戰火升級！　陳其邁又震怒了
ET民調／國民黨主席選舉投誰？　49.1%黨員支持鄭麗文

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

差50歲爺孫戀！　老翁高調迎娶24歲嫩妻「聘金豪砸500多萬」

野兔闖農場啃藍莓！日本農民不驅趕反而「感謝牠們」

星艦第11次試飛成功濺落印度洋　馬斯克現身直播

印度20名幼童「喝止咳糖漿」中毒亡　WHO示警：二甘醇超標500倍

不滿離婚訴訟！老韓男「搭捷運點番仔火」燃毀車廂　法院判刑曝光

加薩停火還沒完！CNN點出「3大後續挑戰」　最大關鍵曝光

自助結帳、掃QR碼點餐太難！　日81歲嬤苦笑：放棄去愛店了

加薩終停火！　拜登發文「大讚川普」：為和平努力

巴阿邊境開火！傳數十人死傷　塔利班執政以來最大規模交戰

剛簽加薩和平協議　川普想和伊朗談和：將勝利轉化為中東和平繁榮

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

文鳥定居「BL小窩」凶狠護巢　後方漫畫引注意網友狂歪樓

差50歲爺孫戀！　老翁高調迎娶24歲嫩妻「聘金豪砸500多萬」

野兔闖農場啃藍莓！日本農民不驅趕反而「感謝牠們」

星艦第11次試飛成功濺落印度洋　馬斯克現身直播

印度20名幼童「喝止咳糖漿」中毒亡　WHO示警：二甘醇超標500倍

不滿離婚訴訟！老韓男「搭捷運點番仔火」燃毀車廂　法院判刑曝光

加薩停火還沒完！CNN點出「3大後續挑戰」　最大關鍵曝光

自助結帳、掃QR碼點餐太難！　日81歲嬤苦笑：放棄去愛店了

加薩終停火！　拜登發文「大讚川普」：為和平努力

巴阿邊境開火！傳數十人死傷　塔利班執政以來最大規模交戰

剛簽加薩和平協議　川普想和伊朗談和：將勝利轉化為中東和平繁榮

快訊／鳳山民宅槍響！男倒血泊身旁有槍　送醫搶救不治　

下班前吃燒酒雞　酒駕4犯男求情被打臉

差50歲爺孫戀！　老翁高調迎娶24歲嫩妻「聘金豪砸500多萬」

野兔闖農場啃藍莓！日本農民不驅趕反而「感謝牠們」

電梯免計容積　專家憂：誘因有餘、規範不足

快訊／精舍命案李威轉污點證人獲建請減刑　職業法官接手後首出庭

美擬禁陸航班經俄領空　陸航空公司聯合致信美運輸部

國民黨要角抹紅自己人　陷入最深的墮落！

國安局公布中共93閱兵武器一覽表　曝習近平在為第4任期固權奠基

領不到失業補助　北漂男區公所門口咆哮！警安撫開導解圍

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

國際熱門新聞

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

女友眼前被哈瑪斯綁走　情侶終於重逢

台積電ADR暴漲近8％！美股大反攻飆紅

印尼女傭閃辭嫁機師　驚人身家曝

以哈完成最後交換　川普宣布：加薩戰爭結束

馬達加斯加反對派證實「總統已出逃」

中國又打稀土牌「3大可能動機」　美財長貝森特：錯誤的算計

美國默許！哈瑪斯重返街頭試圖掌權　射殺33人

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

諾貝爾和平獎，已變成搞笑諾貝爾？

日高收入男「擇偶條件」　外表非首要條件

8旬父突消失　養老院吐「人在冷凍庫」送醫亡

「法首位入獄前總統」沙柯吉　傳10／21入獄服刑

美財長證實「川習會未破局」

更多熱門

相關新聞

印度女醫學生遭多人性侵　首長冷問「為何深夜12點半外出？」

印度女醫學生遭多人性侵　首長冷問「為何深夜12點半外出？」

印度西孟加拉邦杜爾加普爾（Durgapur）一名23歲女醫學生遭輪姦，而西孟加拉邦首長班納吉（Mamata Banerjee）卻質疑，女學生怎麼會在凌晨12點半外出？此話一出引發強烈反彈，印度人民黨（BJP）批她是在「指責受害者」。

女開心跳舞祈福　「突倒地猝死」畫面曝

女開心跳舞祈福　「突倒地猝死」畫面曝

公車司機癲癇發作　暴衝連撞9輛車

公車司機癲癇發作　暴衝連撞9輛車

時隔五年！中印月底恢復直航　陸外交部：實現「龍象共舞」

時隔五年！中印月底恢復直航　陸外交部：實現「龍象共舞」

水塔發現腫脹腐爛屍　全校師生連喝10天屍水

水塔發現腫脹腐爛屍　全校師生連喝10天屍水

關鍵字：

印度止咳糖漿感冒糖漿WHO

讀者迴響

熱門新聞

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

首波降溫將報到！　全台「轉涼迎雨」時間出爐

林岳平虛心接受：後援與守備仍需成長

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面