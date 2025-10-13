印度女醫學生遭多人性侵　首長冷問「為何深夜12點半外出？」

▲西孟加拉邦首長班納吉。（圖／達志／美聯社）

印度西孟加拉邦杜爾加普爾（Durgapur）一名23歲女醫學生遭輪姦，而西孟加拉邦首長班納吉（Mamata Banerjee）卻質疑，女學生怎麼會在凌晨12點半外出？此話一出引發強烈反彈，印度人民黨（BJP）批她是在「指責受害者」。

綜合外媒報導，該名女子是杜爾加普爾一所私立醫學院的二年級學生，10日深夜她與朋友外出時，幾名男子上前搭話，強行將她帶往偏僻地點輪姦。女子父親表示，「我的女兒現在痛苦難耐、臥病在床，我擔心她的安全，他們隨時可能殺了她。我們已失去信任，不想讓她留在孟加拉，她將回奧里薩繼續學業。」

據悉，目前已有3人被捕、1人遭拘留。對此，班納吉指出，女學生在私立醫學院讀書，她怎麼會在凌晨12點半外出？這責任要歸誰？希望孟加拉警方採取必要行動，校方應該照顧學生，尤其在夜晚時間，「學生不應該被允許外出，他們必須保護自己，那是一個森林區域。」

同時，班納吉批評鄰邦奧里薩邦（Odisha）政府，指出當地海灘上也曾發生性侵案，批評該政府無作為，並強調類似案件都應嚴懲。

班納吉的爭議言論一出，人民黨領袖馬朱姆達爾（Sukanta Majumdar）立即猛烈抨擊，指她將責任推給學校，這與去年的RG Kar醫學院強姦謀殺案如出一轍。

馬朱姆達爾在X發文指出，班納吉責怪受害者，一個告訴女孩「不要在夜晚外出」的首長，沒有任何道德資格繼續執政。全國婦女委員會（NCW）也譴責，班納吉的言論十分荒謬。

此外，一年前加爾各答RG Kar醫學院發生女醫師遭姦殺案，數月前一所法學院女學生亦遭性侵，相關議題再度引發全國關注。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

