時隔五年！中印月底恢復直航　陸外交部：實現「龍象共舞」

▲中印關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

印度最大航空公司靛藍航空（IndiGo）近日率先宣布恢復往返中國大陸的航班，10月26日起開通從加爾各答直飛廣州的航線。大陸外交部今（9）日證實，中印將於今年10月底前恢復直航航班，並稱願與印度一道努力，從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，實現「龍象共舞」。這意味著，印度和大陸將在時隔五年後恢復直航航班，也是自疫情以來雙方首次重啟直航。

大陸外交部發言人郭嘉昆今日於例行記者會上確認，大陸和印度將於今年10月底前恢復直航航班，「這是雙方認真落實習近平主席和莫迪總理8月31日天津會晤重要共識的最新體現，也是便利中印兩國28億多人民友好交往的積極舉措」。

郭嘉昆稱，中方願與印方一道努力，堅持從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴，實現「龍象共舞」，更多更好地惠及兩國人民，為維護亞洲乃至世界的和平與繁榮作出應有貢獻。

根據印度駐大陸大使館發布的消息，中印雙方已達成共識，印中兩國間連接指定通航點的直飛航線，可於2025年10月底前恢復。具體實施需以兩國指定航空公司的商業決策為準，並需滿足所有營運標準。

據報導，印度航空（Air India）也計劃重返大陸市場。

《第一財經》於近日報導中分析，中印復航後，可能重新塑造亞洲航空市場格局。此前有不少印度旅客通過香港、新加坡中轉去歐美，大陸旅客往返印度也主要依賴香港、泰國等中轉樞紐，而中印直航的開通將吸引不少印度客源通過北上廣樞紐飛歐美。

在疫情前的2019年10月，直飛中印的航線主要集中在北京、上海、廣州飛新德里，成都和昆明飛新德里，北京和廣州飛孟買，昆明和廣州飛加爾各答。

在恢復直航前，中印之間的簽證政策已率先優化。今年7月，印度在多年限制後恢復向大陸公民發放旅遊簽證；8月，雙方外長在新德里達成推動雙邊貿易與投資的共識。