　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

時隔五年！中印月底恢復直航　陸外交部：實現「龍象共舞」

▲▼中印關係,中印衝突,印度國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中印關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

印度最大航空公司靛藍航空（IndiGo）近日率先宣布恢復往返中國大陸的航班，10月26日起開通從加爾各答直飛廣州的航線。大陸外交部今（9）日證實，中印將於今年10月底前恢復直航航班，並稱願與印度一道努力，從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，實現「龍象共舞」。這意味著，印度和大陸將在時隔五年後恢復直航航班，也是自疫情以來雙方首次重啟直航。

大陸外交部發言人郭嘉昆今日於例行記者會上確認，大陸和印度將於今年10月底前恢復直航航班，「這是雙方認真落實習近平主席和莫迪總理8月31日天津會晤重要共識的最新體現，也是便利中印兩國28億多人民友好交往的積極舉措」。

郭嘉昆稱，中方願與印方一道努力，堅持從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴，實現「龍象共舞」，更多更好地惠及兩國人民，為維護亞洲乃至世界的和平與繁榮作出應有貢獻。

根據印度駐大陸大使館發布的消息，中印雙方已達成共識，印中兩國間連接指定通航點的直飛航線，可於2025年10月底前恢復。具體實施需以兩國指定航空公司的商業決策為準，並需滿足所有營運標準。

據報導，印度航空（Air India）也計劃重返大陸市場。

《第一財經》於近日報導中分析，中印復航後，可能重新塑造亞洲航空市場格局。此前有不少印度旅客通過香港、新加坡中轉去歐美，大陸旅客往返印度也主要依賴香港、泰國等中轉樞紐，而中印直航的開通將吸引不少印度客源通過北上廣樞紐飛歐美。

在疫情前的2019年10月，直飛中印的航線主要集中在北京、上海、廣州飛新德里，成都和昆明飛新德里，北京和廣州飛孟買，昆明和廣州飛加爾各答。

在恢復直航前，中印之間的簽證政策已率先優化。今年7月，印度在多年限制後恢復向大陸公民發放旅遊簽證；8月，雙方外長在新德里達成推動雙邊貿易與投資的共識。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／擔保金2.5億！辜仲諒獲准解禁赴泰
神說吸金45億全台3千人受害！驚人鈔票磚曝光
快訊／老虎溝罹難台灣人身分曝光！
快訊／台股安啦！國安基金進場184天　確定繼續護盤
台新、新光投信合併　金管會點頭了
轉落腳松南營區？　蔣萬安稱輝達「已看過」：年底前有初步結果
簡舒培問新壽開百億解約「卻不送公文」　蔣萬安冷回：妳去問它
311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸終於找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸男子騎車滑手機！頭卡紅綠燈箱裡　動用切割器才把頭拔出來

老虎溝山難罹難台灣人　為台灣工廠台幹

連續出招！　陸宣布對「鋰電池生產設備」實施出口管制

王志安有望提前解禁！陸委會：提出為台灣發聲、對抗中共的證據

時隔五年！中印月底恢復直航　陸外交部：實現「龍象共舞」

「川習會」於APEC登場？　大陸外交部回應了

反制台美軍事技術合作　14間美加企業被中國列入不可靠實體清單

李強今抵達平壤　中韓建交後首位總理出席北韓閱兵式

美國將對中國船舶徵港口費　中遠海運等首當其衝

媽出奇招「開直播」專治小孩不乖乖寫作業　鏡頭一拍「偶包」上身

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

陸男子騎車滑手機！頭卡紅綠燈箱裡　動用切割器才把頭拔出來

老虎溝山難罹難台灣人　為台灣工廠台幹

連續出招！　陸宣布對「鋰電池生產設備」實施出口管制

王志安有望提前解禁！陸委會：提出為台灣發聲、對抗中共的證據

時隔五年！中印月底恢復直航　陸外交部：實現「龍象共舞」

「川習會」於APEC登場？　大陸外交部回應了

反制台美軍事技術合作　14間美加企業被中國列入不可靠實體清單

李強今抵達平壤　中韓建交後首位總理出席北韓閱兵式

美國將對中國船舶徵港口費　中遠海運等首當其衝

媽出奇招「開直播」專治小孩不乖乖寫作業　鏡頭一拍「偶包」上身

林予晞大熱天「穿厚重冬裝+戴眼鏡」現身　背後藏暖心原因！

10年耕耘！中國信託文薈館參觀人次突破60萬　全新速克達互動遊戲登場

快訊／擔保金2.5億！辜仲諒聲請解禁赴泰　獲准准責付林佳龍等3人

台船連3個月自結獲利　產能提高、營業虧損月減逾四成

定期定額0050「還要再買台積電？」　過來人給建議：很香的

下訂1200萬鳥籠房　月繳3萬房貸！「1原因」他後悔了：不想當房奴

毛孩不會說痛：健檢是飼主最暖心的守護

東京圍牆倒塌壓垮木造老宅　鄰居驚恐逃生！揭「牆裂40年」未修

TPBL夢想家本季口號「New Era」　韓駿鎧：新姿態再出發

鄭麗文當主席？　國民黨窮則變「變了未必通」

【幸福就是這麼簡單】爸每天一回家就被女兒們熱情迎接

大陸熱門新聞

青海老虎溝山難困251人1死　死者來自台灣

兩陸客馬來西亞失聯　最後定位「在海裡深處」

遊客餵太多了！　草泥馬吃撐當場倒地「翻白眼」

韓星赴中旅遊！陸私生如喪屍衝撞畫面曝

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

青海老虎溝山難傳台灣人身亡　海基會證實

全球出口量第一的抹茶小縣城 在日本喝到的很可能來自貴州

搭計程車跳表從重慶到內蒙要多少錢？ 陸網紅實測：計價器爆了

48歲陸網紅捕海鮮「墜海罹難」

NBA睽違6年重返中國　10球星將現身

近千人困珠峰　登山客暴雪+閃電中過夜

陸可控「核聚變」發電再突破！核電股大漲 BEST設備關鍵部件交付

陸最大收費站「36線車道」全塞滿 返鄉車潮尾燈照成「流動星河」

邱垂正：習近平將統一台灣當偉大復興指標

更多熱門

相關新聞

水塔發現腫脹腐爛屍　全校師生連喝10天屍水

水塔發現腫脹腐爛屍　全校師生連喝10天屍水

印度北方邦當地一間醫學院近來在水塔中發現腐屍，讓校內學生與職員在不知情的情況下連續喝了10天屍水，直到有人投訴惡臭，清潔人員前往水塔察看才發現真相，令全校師生震驚。

Nissan最新休旅車Tekton預告曝光

Nissan最新休旅車Tekton預告曝光

驚悚畫面曝　巨鱷「咬住婦人」拖入河中

驚悚畫面曝　巨鱷「咬住婦人」拖入河中

眼鏡蛇闖大樓　住戶見抬頭劇毒蛇嚇壞

眼鏡蛇闖大樓　住戶見抬頭劇毒蛇嚇壞

印度不再兩邊討好　美國要求選邊站

印度不再兩邊討好　美國要求選邊站

關鍵字：

印度中印關係

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片

女神「現身災區清水溝」！

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

能躺就不坐「最懶散星座」Top 3公開

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面