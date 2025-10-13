節慶變悲劇！　女開心跳舞祈福「突倒地猝死」畫面曝

▲ 拉妮跳舞跳到一半突然倒地。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度旁遮普邦巴爾納拉（Barnala）10日發生一起悲劇，一名59歲婦女拉妮（Asha Rani）在慶祝印度教傳統節日「女人節」（Karwa Chauth）時開心跳舞，過程中卻突然倒地不起，緊急送醫後仍宣告不治。

Karwa Chauth celebration in Barnala turn tr@gic after woman coll@pses while dancing#KarwaChauth #KarwaChauthcelebration pic.twitter.com/dz3G5APp7r — True Scoop (@TrueScoopNews) October 13, 2025

當地媒體NDTV報導，事發當晚拉妮身穿黃色紗麗，與丈夫拉爾（Tarsem Lal）和孫女一同前往鄰居家參與節慶活動，但因看不見月亮，守齋的婦女們開始跳舞等候，拉妮也加入其中，未料跳到一半她突然癱軟倒地，令現場親友驚慌失措。

「女人節」是印度北部地區已婚婦女的重要節慶，她們從日出禁食至月亮升起，祈求丈夫的長壽和幸福。目擊者拍攝的影片可見，當時拉妮正隨著旁遮普音樂起舞，下秒便無預警倒下。醫院證實，拉妮到院前已無生命跡象，初步研判死因為心臟病發。