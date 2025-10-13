　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康CIA間諜？　蔡正元、邱毅猛攻：三分人七分鬼還自以為金童

▲趙少康公佈大陸及境外網攻具體數字記者會▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲趙少康公佈大陸及境外網攻具體數字記者會。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者陶本和／台北報導

資深媒體人趙少康13日再次舉行記者會，呼籲國安單位介入調查國民黨主席選舉，是否遭到中共境外勢力介入。對此，前立委蔡正元砲轟，老趙也學會抹紅的把戲，質疑趙少康是美國CIA的人；而前立委邱毅也附和，很多人說趙少康是CIA間諜，蔡正元也如是批評，「特愛擺出高人一等的優越感，不知都已三分像人，七分似鬼，還在自以為是金童」。

有關趙少康上周指控中國大陸當局，介入國民黨主席選舉一事，他今天再次舉行記者會加碼指出，最近一個月，TikTok上與國民黨主席選舉相關短影音共1790部，其中與候選人鄭麗文有關的多達900部，平均每天30部；與他自己有關的有400部、每日平均13部；與郝龍斌有關的250部、每日平均8部；Youtube最近一個月與國民黨主席選舉相關共600部。其中，主要的「境外網軍」介入攻擊有8個頻道、151部影片，共182萬瀏覽次數。

不過，趙少康近日對北京介入的相關質疑，也引起許多藍營內部人士的反彈；邱毅就諷刺趙少康「政治金童招牌砸了」，指其控境外網軍干預選舉卻無實證，僅憑小帳號支持鄭麗文，操作愚蠢反助綠營宣傳「中國介選」；而蔡正元引用民進黨立委王世堅流行哏，痛斥選戰「匆匆忙忙、連滾帶爬」，批助選人「睜眼說瞎話」 。

蔡正元今天下午再次回應趙少康，「你知道你在說什麼嗎？」蔡說，趙少康今早又開記者會呼籲「國安單位」，要介入調查國民黨主席的選舉，查那些「網路視頻」是否有中共介入。

蔡正元表示，趙少康又說民進黨要修「國安法」就修，但「國安單位」不該用「國安理由」介入政黨鬥爭。他反問，奇怪了，依趙少康的說法，「國安單位」應該介入「黨內選舉」，但不可以介入「政黨鬥爭」，知道自己在說什麼嗎？

蔡正元表示，趙少康還說，批評他談「中共介入」的名嘴，就是「紅統名嘴」。蔡回擊，怎麼啦？老趙也學會了「抹紅」的把戲，如果依「趙氏邏輯」，中共不「制止」就是「縱容」，中共「縱容」就是「介入」，「那你趙少康是不是CIA的人？黎智英是親近CIA的人，趙少康是親近黎智英的人，所以趙少康也是親近CIA的人，是這樣的邏輯嗎」？

邱毅也附和，聽蔡正元狠批趙少康，聽得真爽，好像血都熱了起來。早該有人這麼罵趙了。他說，在台灣，這些外省權貴作威作福習慣了，自以為還是政治金童，特愛擺出高人一等的優越感，不知都已三分像人，七分似鬼，還在自以為是金童。

邱毅說，活該有像蔡正元這樣的狠人，替台灣人民好好的教訓修理他，上午的記者會，記者問趙「大陸介選國民黨主席」，是否會給民進黨攻擊國民黨的口實，並成為修改國安法的藉口，趙少康回，「邱毅是紅統，他的話不值一駁」。

「其實很多人說他是CIA間諜」。邱毅說，剛才蔡正元也如是批趙，蔡正元說，趙跟黎智英一夥，惺惺相惜，狼狽為奸，所以趙的話也不值一駁，「說真格，他的話都是水分，沒有乾貨，也不好駁」。

國民黨主席也傳中國介選　綠：亡羊補牢還不晚

趙少康批陸介選藍黨魁　酸邱毅「紅統名嘴」

曝抖音900部影片讚鄭麗文　趙少康：國安單位要查

