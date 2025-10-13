美中貿易戰重燃戰火　中國9月對美出口年減27％

▲上海洋山港。（圖／記者任以芳攝）

文／中央社

美中貿易戰重燃。中國海關總署今天公布，9月以美元計價出口按年增長8.3%，超過市場預期；9月出口到美國年減27%，1至9月出口到美國則年減16.9%。

中國海關總署今天公布，9月以美元計價出口年增8.3%，多過市場預期的6.6%；進口為年增7.4%，多過市場預期的1.8%。貿易順差904.5億美元，市場預期為順差980.5億美元。

1至9月份以美元計價出口年增6.1%，進口年降1.1%，貿易順差8750.8億美元。

分國家來看，9月中國對美國出口約340億美元，較去年同期減少27%。8月中國對美國出口年減33%。1至9月出口到美國約3170億美元，較去年同期減少16.9%。

9月中國對歐盟出口約480億美元，年增14.1%；9月中國對東協出口為536億美元，年增15.6%；9月中國對非洲出口223億美元，年增56.4%。今年1月至9月中國對非洲出口年增28.3%。

路透社今天報導，中國9月以美元計價出口年增8.3%，是今年3月以來最大增幅；9月進口為年增7.4%則是去年4月以來最大增幅。

經濟學人智庫（EIU）中國高級經濟學家徐天辰表示，中國企業正積極利用其產品的相對成本優勢開拓新市場。目前美國僅占中國直接出口不到10%，美國總統川普指會向中國加徵100%關稅，毫無疑問會加劇中國的出口壓力，但影響不會像以前那麼大。

報導表示，中國出口商在爭取其他市場，如印度、非洲和東南亞也取得了進展。