大陸 大陸焦點 特派現場

美中貿易戰重燃戰火　中國9月對美出口年減27％

▲▼ 洋山港、馬英九、上海 。（圖／記者任以芳攝）

▲上海洋山港。（圖／記者任以芳攝）

文／中央社

美中貿易戰重燃。中國海關總署今天公布，9月以美元計價出口按年增長8.3%，超過市場預期；9月出口到美國年減27%，1至9月出口到美國則年減16.9%。

中國海關總署今天公布，9月以美元計價出口年增8.3%，多過市場預期的6.6%；進口為年增7.4%，多過市場預期的1.8%。貿易順差904.5億美元，市場預期為順差980.5億美元。

1至9月份以美元計價出口年增6.1%，進口年降1.1%，貿易順差8750.8億美元。

分國家來看，9月中國對美國出口約340億美元，較去年同期減少27%。8月中國對美國出口年減33%。1至9月出口到美國約3170億美元，較去年同期減少16.9%。

9月中國對歐盟出口約480億美元，年增14.1%；9月中國對東協出口為536億美元，年增15.6%；9月中國對非洲出口223億美元，年增56.4%。今年1月至9月中國對非洲出口年增28.3%。

路透社今天報導，中國9月以美元計價出口年增8.3%，是今年3月以來最大增幅；9月進口為年增7.4%則是去年4月以來最大增幅。

經濟學人智庫（EIU）中國高級經濟學家徐天辰表示，中國企業正積極利用其產品的相對成本優勢開拓新市場。目前美國僅占中國直接出口不到10%，美國總統川普指會向中國加徵100%關稅，毫無疑問會加劇中國的出口壓力，但影響不會像以前那麼大。

報導表示，中國出口商在爭取其他市場，如印度、非洲和東南亞也取得了進展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

喊話吳東亮快來談！　李四川：解約補償金「輝達願概括承受」
獨／34歲長榮空姐病逝　生前與座艙長對話曝光
長榮空姐抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法今年被罰288萬
快訊／PLG新隊伍！　全員正式亮相
快訊／18歲女大生校內4樓墜落！掛2樓安全網
稀土風暴一次看懂！中國握全球90％加工　從晶片到飛彈全受衝擊
新壽開70億？議員憂天價解約金　李四川：北市提大概5億到8億
大改款TOYOTA Corolla來了！　外觀大整容

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

貿易戰中國經濟

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

要降溫了！　變天轉雨時間曝

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

