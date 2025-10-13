狂嗆劉世芳裝瞎　傅崐萁：天天栽贓花縣府！撤離災民由鄉鎮市公所負責

▲國民黨團總召、花蓮縣立委傅崐萁。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成下游光復鄉嚴重災情，國民黨團總召傅崐萁今（13日）在立法院質詢時，不斷砲轟內政部長、樺加沙颱風中央災害應變中心指揮官劉世芳「裝瞎」、「胡說八道」、「不識字」，強調根據《災害防救法》第10條，撤離執行單位為「鄉鎮市區公所」，「叫你們唸，國字都不敢唸，天天栽贓花蓮縣政府，撤離單位就是鄉鎮市公所，白紙黑字的法令規定」。

立法院內政委員會今（13日）邀請內政部長劉世芳、原住民族委員會主委曾智勇、農業部率所屬單位就「堰塞湖監測、災害預警通報、疏散機制及災後復原重建」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委傅崐萁質詢時問到，9月22日上午7時是紅色警戒，到9月23日上午致災，短短一天內，行政院災害應變中心有沒有跟地方協調、輔導、核定怎麼樣的疏散計畫？劉世芳回應，到紅色警戒開始是強制撤離，要疏散所有在3個鄉鎮公所裡面的人。

傅崐萁指出，強制撤離有作業規定，上周總質詢就教過了，到現在你們都還搞不清楚嗎？從180戶到最後8600人這麼大的範圍，整個疏散計畫有7個部會必須輔導、核定，你們在22日上午有沒有積極處理問題？劉世芳說，「我們當然是非常積極」，強制疏散撤離如果還需要公文來核定的話，太慢，應該是所有人要開始動作，國軍、替代役幫忙，我們都全力協助。

傅崐萁又問，強制撤離由哪個單位執行？劉世芳表示，由地方政府，包括花蓮縣政府跟3個鄉鎮公所，由國軍跟其他人來協助。不過，傅崐萁怒罵2次「胡說八道」，《災害防救法》第10條的水災危險潛勢地區疏散撤離計畫標準作業程序，「這個是常識！妳在高雄市政府擔任過秘書長，不要在這裡裝瞎！」劉世芳回應，她在高雄市沒有擔任過秘書長。

傅崐萁隨即說，「喔妳是副市長，好，不要裝瞎」。《災害防救法》第10條，哪個單位負責？劉世芳回應，水災部分是由經濟部，依據《災害防救法》第10條，鄉鎮市、山地原住民區公所、山地原住民區災害防救會報核定，「我剛剛跟委員報告過了」。

不過，傅崐萁憤怒地說，「你不認識字嗎？妳照第10條唸出來給我聽！不要在這裡裝瞎嘛！」疏散作業是由哪個單位執行？水利署副署長黃宏莆也重申，都是依照《災害防救法》，由縣市政府跟鄉鎮公所來主導。傅崐萁怒轟，「你不要一直扯縣市政府！你連白紙黑字都不會讀嗎？」哪個政府單位負責？黃宏莆不厭其煩地說，縣市政府跟鄉鎮公所。

傅崐萁暴怒痛罵，「你是瞎了嗎？把全文讀一次給本席聽，你們今天全都在這裝瞎！這個不會讀是嗎？要不要到國小重新讀一次書？讀一次！」黃宏莆直接按照傅崐萁的投影片唸出，「直轄市及縣市政府應督導鄉鎮市區公所辦理撤離作業整備，並落實疏散避難計畫，鄉鎮市公所應整備事項5項如下」。

這時傅崐萁才滿意地說，「講得很清楚」，並強調，不要再影射攻擊，每個縣市政府都做過颱風撤離，所有撤離工作由鄉鎮市區公所負責，調度該區警察、消防、軍卡、預支兵力，再把資料彙整到縣市政府，縣市政府是報到中央災害應變中心，所有縣市政府的能量全部下放到鄉鎮公所應變中心，「叫你們唸，國字都不敢唸，天天栽贓花蓮縣政府，撤離單位就是鄉鎮市公所，白紙黑字的法令規定」。