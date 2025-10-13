　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

狂嗆劉世芳裝瞎　傅崐萁：天天栽贓花縣府！撤離災民由鄉鎮市公所負責

▲▼立委傅崐萁於立法院內政委員會質詢相關部會官員。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨團總召、花蓮縣立委傅崐萁。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成下游光復鄉嚴重災情，國民黨團總召傅崐萁今（13日）在立法院質詢時，不斷砲轟內政部長、樺加沙颱風中央災害應變中心指揮官劉世芳「裝瞎」、「胡說八道」、「不識字」，強調根據《災害防救法》第10條，撤離執行單位為「鄉鎮市區公所」，「叫你們唸，國字都不敢唸，天天栽贓花蓮縣政府，撤離單位就是鄉鎮市公所，白紙黑字的法令規定」。

立法院內政委員會今（13日）邀請內政部長劉世芳、原住民族委員會主委曾智勇、農業部率所屬單位就「堰塞湖監測、災害預警通報、疏散機制及災後復原重建」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委傅崐萁質詢時問到，9月22日上午7時是紅色警戒，到9月23日上午致災，短短一天內，行政院災害應變中心有沒有跟地方協調、輔導、核定怎麼樣的疏散計畫？劉世芳回應，到紅色警戒開始是強制撤離，要疏散所有在3個鄉鎮公所裡面的人。

傅崐萁指出，強制撤離有作業規定，上周總質詢就教過了，到現在你們都還搞不清楚嗎？從180戶到最後8600人這麼大的範圍，整個疏散計畫有7個部會必須輔導、核定，你們在22日上午有沒有積極處理問題？劉世芳說，「我們當然是非常積極」，強制疏散撤離如果還需要公文來核定的話，太慢，應該是所有人要開始動作，國軍、替代役幫忙，我們都全力協助。

傅崐萁又問，強制撤離由哪個單位執行？劉世芳表示，由地方政府，包括花蓮縣政府跟3個鄉鎮公所，由國軍跟其他人來協助。不過，傅崐萁怒罵2次「胡說八道」，《災害防救法》第10條的水災危險潛勢地區疏散撤離計畫標準作業程序，「這個是常識！妳在高雄市政府擔任過秘書長，不要在這裡裝瞎！」劉世芳回應，她在高雄市沒有擔任過秘書長。

▲▼立委傅崐萁於立法院內政委員會質詢相關部會官員。（圖／記者李毓康攝）

傅崐萁隨即說，「喔妳是副市長，好，不要裝瞎」。《災害防救法》第10條，哪個單位負責？劉世芳回應，水災部分是由經濟部，依據《災害防救法》第10條，鄉鎮市、山地原住民區公所、山地原住民區災害防救會報核定，「我剛剛跟委員報告過了」。

不過，傅崐萁憤怒地說，「你不認識字嗎？妳照第10條唸出來給我聽！不要在這裡裝瞎嘛！」疏散作業是由哪個單位執行？水利署副署長黃宏莆也重申，都是依照《災害防救法》，由縣市政府跟鄉鎮公所來主導。傅崐萁怒轟，「你不要一直扯縣市政府！你連白紙黑字都不會讀嗎？」哪個政府單位負責？黃宏莆不厭其煩地說，縣市政府跟鄉鎮公所。

傅崐萁暴怒痛罵，「你是瞎了嗎？把全文讀一次給本席聽，你們今天全都在這裝瞎！這個不會讀是嗎？要不要到國小重新讀一次書？讀一次！」黃宏莆直接按照傅崐萁的投影片唸出，「直轄市及縣市政府應督導鄉鎮市區公所辦理撤離作業整備，並落實疏散避難計畫，鄉鎮市公所應整備事項5項如下」。

這時傅崐萁才滿意地說，「講得很清楚」，並強調，不要再影射攻擊，每個縣市政府都做過颱風撤離，所有撤離工作由鄉鎮市區公所負責，調度該區警察、消防、軍卡、預支兵力，再把資料彙整到縣市政府，縣市政府是報到中央災害應變中心，所有縣市政府的能量全部下放到鄉鎮公所應變中心，「叫你們唸，國字都不敢唸，天天栽贓花蓮縣政府，撤離單位就是鄉鎮市公所，白紙黑字的法令規定」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸軍官校爆性醜聞！學長逼大一生「手工排毒」
快訊／金馬影帝病逝　享壽68歲
新壽北士科T17、T18權上權移轉輝達　金管會表態
昔揭長榮煩人規定「健康亮紅燈」！　敖犬辣妻發發痛心空姐憾事喊
快訊／首批7名人質獲釋！　由紅十字會轉交以軍
空姐抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史：就是個王八蛋
狂嗆劉世芳裝瞎　傅崐萁：天天栽贓花縣府！撤離災民由鄉鎮市公所

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

長榮航空爆空服員抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法2025年被罰288萬

國民黨主席也傳中國介選！民進黨：亡羊補牢還不晚　藍白勿淪幫凶

王世堅《沒出息》神曲兩岸爆紅　網友洗版喊：期待跟高嘉瑜組團

狂嗆劉世芳裝瞎　傅崐萁：天天栽贓花縣府！撤離災民由鄉鎮市公所負責

快訊／海軍首曝海鯤號進度卡關原因　「2系統」調校後可達潛航條件

秒變「賴醫師」！賴清德從政至今救9人　飛到國外醫師魂也爆發

陸介選黨魁？邱毅批讓「綠營得利」　趙少康：紅統名嘴浮上來了

曝抖音900部影片讚鄭麗文、攻擊郝龍斌　趙少康：國安單位必須查

民進黨團質疑黃國昌養狗仔金流不明　要求監察院釐清

張凱維回應狗仔風波！　秀對話紀錄爆柯姓律師募款不成挾怨報復內幕

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

長榮航空爆空服員抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法2025年被罰288萬

國民黨主席也傳中國介選！民進黨：亡羊補牢還不晚　藍白勿淪幫凶

王世堅《沒出息》神曲兩岸爆紅　網友洗版喊：期待跟高嘉瑜組團

狂嗆劉世芳裝瞎　傅崐萁：天天栽贓花縣府！撤離災民由鄉鎮市公所負責

快訊／海軍首曝海鯤號進度卡關原因　「2系統」調校後可達潛航條件

秒變「賴醫師」！賴清德從政至今救9人　飛到國外醫師魂也爆發

陸介選黨魁？邱毅批讓「綠營得利」　趙少康：紅統名嘴浮上來了

曝抖音900部影片讚鄭麗文、攻擊郝龍斌　趙少康：國安單位必須查

民進黨團質疑黃國昌養狗仔金流不明　要求監察院釐清

張凱維回應狗仔風波！　秀對話紀錄爆柯姓律師募款不成挾怨報復內幕

楊丞琳隔14年激戀大咖男星！　自認變了：不會再轟轟烈烈

長榮空服員病逝懶人包！機上求助被拒　「不敢請假」血汗爭議一次看

女子出遊被告知「家裡淹大水」　朋友一查發現：智慧馬桶炸了！

水災後警戒！傳染病「類鼻疽」感染恐致敗血症　泥土可存活30月　

長榮航空爆空服員抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法2025年被罰288萬

奇美醫院「重啟心跳・擁抱新生」團聚會　4位康復者感謝急救團隊

陸官爆性醜聞！逼大一生「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

才挑戰金氏世界紀錄！　81歲歌王力邀「台灣女神」成功超狂

達美樂請「鏟子超人」吃披薩　繼光香香雞送免費炸雞

王齊麟老婆「明顯孕肚首現形」！陳詩媛四肢還是超細：炫耀一下

教你一招 讓搖過的汽水不會噴出來！

政治熱門新聞

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

2026台南、高雄恐變天？　蔡正元點名「這都」

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

不挺鄭麗文！　盧秀燕子弟兵：沒贏過任何選舉、選主席才繳清責任額

邱毅點趙少康最大錯誤　揭陸網最支持她當黨主席

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

秒變「賴醫師」！賴清德從政至今救9人　飛到國外醫師魂也爆發

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

烏山頭水庫光電板傳用藥水清洗　謝龍介將處理：我當台南市長必查

狂嗆劉世芳裝瞎胡說八道　傅崐萁：撤離災民由「鄉鎮市公所」負責

王鴻薇駁授意助理向藥商索賄　張凱維被即刻停職「喊告指控人」　

「她」是盧秀燕？　郝龍斌：她希望我選黨主席

更多熱門

相關新聞

失蹤夫婦車輛被泥流沖到800米外　屏東特搜尋獲

失蹤夫婦車輛被泥流沖到800米外　屏東特搜尋獲

屏東縣政府消防局特搜大隊二度前往花蓮光復鄉進行救援，12日在在佛祖街一片泥濘中挖到失聯者的汽車，但仍未見人影，而家屬看到後激動表示「這是我叔叔、嬸嬸的車」，今(13)日由其他縣市特搜大隊人員持續搜索。此外，發現車輛位置與當初案發前的位置相距約800公尺，顯見當時水流衝擊力量之大。

花蓮堰塞湖捐款成詐騙重災區　警邀王彩樺宣導防詐

花蓮堰塞湖捐款成詐騙重災區　警邀王彩樺宣導防詐

撤離計畫要等徐榛蔚同意！　劉世芳喊話花蓮縣府：盡速清查保全戶

撤離計畫要等徐榛蔚同意！　劉世芳喊話花蓮縣府：盡速清查保全戶

特搜挖出失聯夫妻座車　家屬淚謝：希望找到祂們

特搜挖出失聯夫妻座車　家屬淚謝：希望找到祂們

3地區晚間大雨特報！氣象署示警

3地區晚間大雨特報！氣象署示警

關鍵字：

傅崐萁劉世芳堰塞湖花蓮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

周一台股安全下莊？川普發文這樣說

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面