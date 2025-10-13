　
過世空服「平常有在健身、衝浪」！她難過：應該是很健康的

▲▼長榮航空開航高雄-香港航線。（圖／記者賴文萱攝）

▲長榮航空爆出員工過世憾事。（資料照／記者賴文萱攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

長榮航空爆出員工過世憾事！有空服員在社群平台爆料，一名組員在執行航班時身體不適，但當班座艙長並未即時協助聯絡機上衛星醫療系統（medlink），下機時也忽視其身體狀況及需求，該組員返台後住院仍不幸離世。就有其他空服員紛紛跳出爆料，引發話題。

有空服員在Threads貼出幾段LINE訊息截圖，文中提到組員過世的事，「這不只是『遺憾』，而是制度長期忽視組員健康的結果。」可能會有人認為，身體不舒服就請假，幹嘛硬撐上班？「你不知道的是，我們的病假、事假，甚至是特休都可能被懲處班表，會影響考績、升遷與年終。所以大家即使身體撐不住，也不敢請假。因為一請，就要付出代價。」

貼文一出引發議論，留言處就有認識病逝空服員的組員留言，「過世的學姐平常都有在健身衝浪，應該是很健康的！突然的離世讓人感到非常難過…這公司的制度及那位學姐的做法很讓人咋舌…」還有人爆料，抱病空服員服勤的航班是米蘭四天班，「屬於高強度勞累航班，我還夢到明年公司可能全部都要改米蘭四天班了。

還有空服員表示，「身體不舒服上班，尤其是在飛機上，真的很痛苦（根本可以列入滿清十大酷刑）。我也不敢請假，請假帶來的後果很嚴重+麻煩！但在飛機上暈過去後果就是辭退，更扯！空服員真的是很耗命的工作。」一名前空服員則留言，「光是輕微中耳炎就能因為機艙壓力大到感覺耳朵快要聾掉了，不敢想像在機上生病有多無助。」

桃園市空服員職業工會秘書長、長榮航空企業工會顧問周聖凱表示，該名組員9月底從米蘭飛回台灣，當時在機上就有發生身體不適狀況，抵台後即辦理住院，於國慶日連假期間過世。針對當班座艙長行為，若屬實即涉及職場霸凌，但由於當班其他組員目前說法不完全一致，希望公司盡快啟動調查。

周聖凱指出，空服員長時間面臨熬夜輪班工作，身體多少有病痛，但長榮航空對於空服員的請假制度比其他部門更不友善，一旦請假就可能影響選班、選假資格，甚至是年終獎金，導致組員經常抱病上班，即便身體不適也要優先擔心工作，希望公司能改善制度。

對於後續工會是否採取行動，周聖凱表示，目前還在討論中，家屬也正在釐清該名組員死因是否與過勞工作相關。

長榮航空表示，對於同仁的離世深表哀悼與不捨，於同仁住院期間皆持續與家屬保持聯繫，主動表達關懷之意，惟於10月11日仍接獲同仁不幸往生消息。針對此事件公司正進行調查中，將盡速釐清相關情形，後續亦會盡全力協助家屬處理相關事宜。

10/12 全台詐欺最新數據

過世空服「平常有在健身、衝浪」！學妹難過：應該是很健康的
被座艙長叫去送飲料！空服「扛病體送兩段餐」走不回座位　返台過

過世空服「平常有在健身、衝浪」！她難過：應該是很健康的

被座艙長叫去送飲料！過世空服「扛病體送兩段餐」走不回座位

過世空服「平常有在健身、衝浪」！她難過：應該是很健康的

被座艙長叫去送飲料！過世空服「扛病體送兩段餐」走不回座位

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

長榮航空爆出員工過世憾事！有空服員在社群平台爆料，一名長榮空服員在執行航班時身體不適，但當班座艙長並未即時協助聯絡機上衛星醫療系統（medlink），下機時也忽視其身體狀況及需求，該組員返台後住院仍不幸離世。就有其他空服員紛紛跳出，爆料機上狀況，引發話題。

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

即／長榮航空爆空服員猝逝！　桃園勞檢處出手了

即／長榮航空爆空服員猝逝！　桃園勞檢處出手了

空服員抱病上班猝逝　工會嘆：長榮請假制度不友善

空服員抱病上班猝逝　工會嘆：長榮請假制度不友善

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

