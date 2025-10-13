　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

午後2縣市防大雨　周末「東北季風＋低壓」水氣增又降溫

記者周湘芸／台北報導

今天東半部有零星雨，午後嘉義以南有雷陣雨，且高屏地區要留意局部大雨。周六起水氣增多，下周日東北季風加上南邊低壓影響，北部及東半部有明顯降雨，低溫降為21至22度。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲今天東半部有零星雨，午後嘉義以南有雷陣雨，且高屏地區要留意局部大雨。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天天氣穩定偏熱，東半部有零星雨，午後嘉義以南地區及其他山區有雷陣雨，且高屏地區有局部大雨。溫度方面，大台北、南部地區及部分中部地區有局部36度高溫。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

劉沛滕指出，明天東邊水氣導致花東地區有局部降雨，午後熱力作用影響，花東也有局部較大雨勢，其他地區高溫炎熱。周三至周五環境仍偏東風，僅東半部有局部零星雨。

他表示，周六東北風先帶來一波水氣，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫降雨。下周日東北季風明顯增強，且南邊有低壓通過，屆時也可能變成熱帶性低氣壓或颱風，北部及東半部有明顯且持續性降雨，溫度略降2、3度，低溫21至22度，高溫30度，並持續影響到下周二、周三。

劉沛滕指出，目前關島南方到東南方海面有鬆散雲系，周六至下周日接近台灣東南方海面，並帶來水氣，預計周三後接近菲律賓一帶有機會發展為熱帶性低氣壓或颱風，但路徑還有不確定性，可再觀察。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

