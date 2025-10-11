高溫下周末後退散「迎明顯降溫」　又有熱帶擾動發展

▲高溫天氣將再維持一周，下個周末後將迎來一波降溫。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周多雲到晴，依舊高溫，僅東部和午後南部有零星雨，不過下個周末後有機會轉涼，10月19日將有一波東北季風南下，將帶來明顯降溫。另外，下周三後菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，未來強度仍待觀察。

中央氣象署預報員張承傳表示，未來一周天氣單純，各地多雲到晴，明天到下周二東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南、其他山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳說明，下周三到下周六東半部、恆春半島、基隆北海岸有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

溫度趨勢上，張承傳表示，未來一周溫度沒有太多變化，東半部高溫約31到32度，西半部約34到35度。

不過張承傳指出，下個周末10月19日之後有明顯東北季風增強，氣溫會開始下降，天氣有機會轉涼，該波降溫會比較明顯，但降溫幅度有多大還要觀察。

此外，張承傳指出，下周三之後，大約10月中下旬，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，未來發展強度還不確定，待進一步觀察，至於熱帶擾動和東北季風未來是否會有交互作用，仍要觀察。