未來一周偶有零星雨　下周末2地低溫下探20度

記者周湘芸／台北報導

未來一周高溫炎熱，東半部留意零星雨，午後南部地區及各地山區有局部短暫雨。下周日另一波東北季風影響，夜晚及清晨降溫明顯，北部及宜花地區約22至24度，近山區及空曠地區更有局部20度低溫，但白天仍溫暖舒適，高溫達30度。

中央氣象署預報員張竣堯指出，明、後天各地多雲到晴，東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雨。

張竣堯表示，周三至周六各地多雲到晴，基隆北海岸、東半部及恆春有零星短暫陣雨，午後降雨範圍限縮，僅山區有零星短暫雨。周日東北季風增強，北部、東半部及恆春有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後各地都有局部短暫雨，但仍以山區為主。

溫度方面，他表示，明天到周六高溫明顯，西半部33至35度，東半部31至32度，夜晚清晨低溫約24至28度。周日東北季風影響，北部及東北部高溫28至30度，其他地區30至33度，極端高溫機率下降，晚間降溫明顯，北部及宜花地區低溫約22至24度，其他地區25至26度，北部近山區及空曠地區有局部20度左右低溫，夜晚及清晨較有涼意。

另外，張竣堯也說，菲律賓東方海面後續仍有熱帶擾動發展機會，但直接影響台灣機率偏低，現在發展訊號還不顯著，後續可再觀察。

