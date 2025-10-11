國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意！藝人也哭了

▲屋主貼心拉布遮陽擋風，讓國軍弟兄睡得更安心。（圖／翻攝爆料公社）



網搜小組／劉維榛報導

除了鏟子超人湧入光復鄉災區協助,這次國軍投入清淤作業也功不可沒！一名網友分享最暖一幕，數十名國軍弟兄累癱在地上熟睡，而屋主怕陽光太烈、泥沙飛進屋內影響休息，貼心拉上布簾遮擋。近萬名網友哽咽大喊，「這個屋主真的很用心」、「辛苦了，偉大的英雄」。

一名網友在臉書《爆料公社》分享一張照片，可見數十名國軍弟兄累癱在地上睡覺，而屋主擔心臭味四溢、泥沙飛進來，以及陽光照射進來影響大家休息，於是做了一個暖心舉動，「又完成一間房清完土了，開心的屋主特別找了擋風飛沙的布，讓國軍弟兄睡個好覺，謝謝大家辛苦了！」

畫面曝光後，引來近萬名網友讚爆，「這個屋主真的很用心，怕有人拍照上網特別的酸，稍微遮一下讓他們休息一下，放鬆心情緊繃的狀態」、「謝謝每個為光復盡心盡力的英雄」、「感謝英雄們的付出，你們很棒，也會有福報」、「致最高的敬意，感謝國軍」、「多些正能量，台灣加油」、「感謝有這張帆布，終於可以躺一下的弟兄，否則...不知道又會傳出啥鬼扯照片」、「支持國軍加薪，還有公教跟護理人員、警察、消防員」。

由於畫面中有一台工業用電風扇未開啟，有網友反問「電扇開一下啊？」原PO則解釋，因淹水導致插座都泡水了，所以無法通電給大家吹涼。

不僅如此，藝人杜詩梅也在臉書轉發這張照片，「好想哭～滿目瘡痍的傢俱殘骸、厚厚的淤泥，經過幾天齊心協力，現在可以成為接住辛勞的休憩空間，謝謝所有的親友、志工、國軍弟兄們」。