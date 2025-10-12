「半導體是抵禦中國入侵堅實屏障」　吳志中：95%高階晶片產自台灣

▲外交部政務次長吳志中說明，台灣半導體產業是確保全球供應鏈安全與防範衝突升高的重要關鍵。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部政務次長吳志中日前接受法國主流媒體《巴黎競賽》（Paris Match）週刊專訪。該報導以〈我們的半導體護國神山，是抵禦中國入侵的堅實屏障〉為題刊出。吳志中在訪談中闡述台灣面對中國威脅的現實挑戰，強調我國憑藉民主韌性與科技實力，致力維護區域和平與穩定，而半導體產業已成為全球安全與經濟命脈的重要支柱。

吳志中指出，中國軍機與艦艇頻繁侵擾台灣周邊海空域，顯示北京正以軍事手段企圖改變區域現狀。「台灣真正憂慮的是中國的全面入侵，我們始終主張維持現狀，拒絕被併吞。」中國所謂「和平統一」的敘事，其實是政治壓迫的包裝，意在迫使台灣接受其「一中原則」，若拒絕順從，即以武力威嚇。

針對外界關注的「2027年入侵風險」，吳志中說明，該年是中國人民解放軍建軍百年，可能被習近平視為政治里程碑。台灣奉行「非今日政策」（Not Today Policy），透過強化國防建設與深化國際合作，讓中國永遠沒有發動攻擊的「好時機」。

吳志中認為，台灣防衛戰略建立於三大支柱，一是持續提升國防預算與威懾能力；二是深化與美、日、法、英、德等民主夥伴合作，維護印太和平；三是鞏固台灣在全球供應鏈中的關鍵地位，推動科技與經貿夥伴關係。

在科技與經濟領域方面，吳志中指出，台灣半導體產業是全球穩定的戰略基石，全球約70%的半導體與95%的高階晶片產自台灣，人工智慧運算晶片更幾乎全部由台灣製造。「若世界失去台灣，將失去全球供應鏈最關鍵的一環；若中國掌握台灣的技術能力，將對民主國家構成重大威脅。」台灣持續提升國防預算，目前已達GDP的2.5%，2025年將提升至3.3%，且以中長期目標達5%，展現強化自我防衛的決心與行動。

吳志中強調，法國是歐盟最具影響力的成員國之一，也是唯一具核武能力的成員國，雙方在半導體、能源轉型與文化創意等領域的合作潛力深厚。台灣將持續推動企業投資與文化交流，深化雙邊友誼與民主連結。

外交部表示，《巴黎競賽》創刊於1949年，是法語世界最具影響力的新聞週刊之一，以深度報導、人物專訪與攝影見長，長期關注國際議題，在法語媒體圈具高度影響力，對歐洲及全球輿論皆有深遠影響。