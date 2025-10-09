60歲女詭異陳屍車上　調查發現「洗車誤觸自動窗紐」卡脖窒息亡





▲女子離奇被車窗卡住脖子，窒息身亡。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

法國傳出一起離奇事故，一名60多歲女子被人發現陳屍在車上，家屬原本無法確定她的死因，以為可能是心臟病發或是被搶，調查發現她疑似是清潔汽車時，不小心按到自動窗按鈕，導致脖子被卡住身亡。

居住在法國東部村莊Bissy-sur-Fley的女子德爾莫特(Bernadette Delmotte)，6月13日被發現陳屍在她所擁有的紅色轎車內，死因引發外界好奇。

Après la mort tragique de sa sœur coincée par une vitre automatique, François Delmotte alerte sur les dangers de ces dispositifs et interpelle les constructeurs.https://t.co/NFpU8Mi7ZC — France 3 Bourgogne (@F3Bourgogne) October 5, 2025

死者哥哥表示，「一開始大家都無法搞清楚她為何死亡，就連警察都覺得很困惑，當他們後來把死因告訴我時，我完全不敢相信，原本還以為可能有人攻擊她，或是心臟病發」。

初步調查顯示，德爾莫特清洗車子時忘記拉手煞，導致車子向後滑動，她急忙伸手拉手煞時不小心按到自動窗按鈕，意外被車窗夾住脖子，最後窒息身亡。

警方將德爾莫特的死因裁定為意外，而非謀殺。家屬雖然沒有打算向車廠求償，但表示已經致信給車廠，希望能夠澄清妹妹死因，希望以後不會再有類似事件發生。