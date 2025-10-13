央大院長爆囂張自肥　濫權護航妻接教職領高薪

▲院長葉錦徽涉違規聘妻兼任、霸凌、性平等案，校方查證中。（翻攝中央大學管理學院官網）

國立中央大學爆發自肥聘用案！該校管理學院院長葉錦徽遭檢舉，在未揭露配偶關係、未利益迴避情況下，「自投自審」通過妻子朱珊瑩兼任聘任案，並共同授課支領獎勵金，疑違反《公務員服務法》與利益迴避規範。葉還被控以粗暴言語辱罵職員、性別歧視，並擅自將EMBA結餘款當成「自家金庫」，核撥近千萬元當出國考察經費，校方現已展開調查，將召開教評會審議，葉在院長任內接連爆出權力濫用與內控失靈，師生痛批「踐踏大學自治」，學術殿堂淪為個人利益場域。

本刊調查，2023年8月接下中央大學管理學院院長的葉錦徽，同年12月19日就召開教評會，提議審議任教於中原大學企管系的副教授朱珊瑩，聘入院長所屬的財金系。

▲中原大學企管系副教授朱珊瑩去年起應聘到央大授課，事前無人知悉其身分。（翻攝Uedu優學院教學實踐平台官網）

據知情人士透露，當天會議出席的18人，完全不知葉與朱就是夫妻，結果18票全數贊成，其中一票竟由擔任主席的葉錦徽親投，完全沒有利益迴避，事後，葉、朱夫妻2人共同開設統計學必修課，持續1年半至今。

▲葉、朱二人合開統計學必修課，授課資料上，夫妻還共同掛名。（讀者提供）

「這擺明就是自投自審，無視法令的自肥案。」爆料人士指出，在未依法揭露配偶關係，亦未進行迴避的情況下，葉主導通過聘用朱珊瑩，完全不掩飾護航過關，2人共同開設必修課程期間，除支領授課鐘點費外，也支領葉任內通過的EMI英文授課獎勵金，涉違反《公務員服務法》。

▲由於統計學是管理學院必修課，因此上課人數常近百人。（示意圖）

另，葉曾於上任後的第2個月即在主管會報通過 「EMI課程獎勵辦法」，使用英語作為專業科目的授課語言，首次開授即核發每學分獎勵金最高6千元，第2年後每學分最高2千5百元。葉、黃夫妻2人共同開設統計學必修課3學分，也享有此獎勵辦法。

▲2023年12月舉行的評審會委員18人，在不知朱珊瑩身分下，全數通過朱的聘任案，葉竟也是投同意票人之一。（讀者提供）

有教授認為，此案暴露學術治理的陰暗面，管理院長的「自投自審」不僅觸碰行政倫理紅線，更動搖公眾對國立大學學術獨立性的信任，院長恐有違《公務員服務法》與《行政程序法》等法規。校內師生強烈要求教育部介入，徹查是否涉及圖利或行政失職，並呼籲成立獨立調查小組還原真相。若無法妥善處理此案，將重創其聲譽，更考驗教育部對國立大學治理的監督力度。此案是否為單一事件，抑或揭開學術界潛規則的冰山一角？



