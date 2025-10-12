北市路口突多一塊「藍方格」！網驚：搶荷包用的？交通局揭正解

▲「藍色柏油鋪面」成為新地景，不少駕駛誤以為是科技執法陷阱。（翻攝自Threads / kuo.92）

圖文／鏡週刊

台灣長年被外媒點名為「行人地獄」，政府近年積極翻轉惡名，不僅加強執法，連馬路顏色都大變身！近日有民眾發現，新鋪好的道路上出現一大片醒目的「藍色格子」，讓人滿頭問號，以為又有新型科技執法登場，沒想到真相意外暖心。

有網友在Threads貼出照片，驚呼：「最近修完路，多了紫色跟藍色的區塊，這是什麼用途啊？」留言區立刻炸鍋，不少人猜測「友善科技執法」、「準備削弱你荷包用的????」

但真相其實超溫柔！這片藍色區域，是台北市新設的「行人友善區」。根據交通局說明，藍色柏油壓花不僅是辨識用的標誌，更能讓駕駛在通過時感受到輕微震動，透過體感意識到「該放慢速度、禮讓行人了」。

這項設計其實仿效自新加坡，讓車輛減速的同時，也不會影響行車安全。交通局指出，未來這種藍色鋪面將逐步推廣到行人密集的區域，搭配「黃色棋盤格」作為視覺警示，營造更安全舒適的步行空間。

根據規定，「行人友善區」內行人享有全寬通行權，車輛時速不得超過20公里，也不得按喇叭驅趕。交通局呼籲民眾看到藍色地面別慌張，只要減速、禮讓、守法，人人都能從「行人地獄」邁向「行人天堂」。



