生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夫妻失和判離！法官「一封信安慰孩子」感動38萬人

法官朱政坤在判決書中的「附記事項」，寫了一封給孩子的信，以溫暖的文字解釋「爸爸媽媽的離婚，絕對不是你的錯」。（示意圖，pexels）

▲法官朱政坤在判決書中的「附記事項」，寫了一封給孩子的信，以溫暖的文字解釋「爸爸媽媽的離婚，絕對不是你的錯」。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

高雄一對夫妻因生活摩擦、理念不合，鬧上法院請求離婚。案件經高雄少年及家事法院審理後，法官判准離婚，不過最讓人動容的，是法官朱政坤在判決書中的「附記事項」，親手寫了一封給孩子的信，訴說父母離異並非子女的過錯：「爸爸媽媽的離婚，絕對不是你的錯。」

高雄一對夫妻因生活摩擦、理念不合，鬧上法院請求離婚。案件經高雄少年及家事法院審理後，法官判准離婚，不過最讓人動容的，是法官朱政坤在判決書中的「附記事項」，親手寫了一封給孩子的信，訴說父母離異並非子女的過錯：「爸爸媽媽的離婚，絕對不是你的錯。」

根據判決書內容，這對夫妻婚後居住在高雄，並育有２名子女，2019年間因為意見不合爭執不斷，雖經家庭諮商仍未能修復關係，最終走向分居。2023年過年後，雙方曾試圖挽救婚姻，但丈夫因情緒低落、甚至懷疑妻子出軌，導致關係徹底破裂，最終由妻子提出離婚訴訟。高雄少年及家事法院審理後，法官朱政坤判准雙方離婚，指定妻子擔任主要照顧者，丈夫可於特定時間探視孩子。

然而，在冰冷的法律文字之外，法官朱政坤特地在判決書末段以「法官叔叔」的身分，給孩子寫下一封溫柔的信。信中寫道：「你好，我是在今年7、8月在楠梓法院跟你說過話的法官叔叔。」他進一步解釋，「首先關於你的爸爸、媽媽的婚姻部份，我的決定是認為他們沒有辦法繼續當夫妻。因為這不是你跟哥哥造成的，而是爸爸媽媽他們之間的事情，這個決定不是指『媽媽對』『爸爸錯』，而只是在他們各自希望『不要／要繼續當夫妻』的結果中間，按照法律的規定，做出『他們無法繼續婚姻』的決定」。

法官朱政坤在信中還以幽默比喻讓孩子能共感，「你的爸爸跟媽媽都很用心的，各自用自己的方式來照顧你」、「你跟我說的說得很清楚，你喜歡的、你不喜歡的，跟你的理由，你的爸爸雖然真的很努力了，但可能還是無法完全理解你所喜歡、需要的，就像我到現在都聽不懂『BABYMONSTER』或『（G）I-DLE』到底在唱什麼一樣（雖然我只有每天寫判決的時候，才有空，聽的時間應該比你少很多）一樣。所以，最後決定讓你跟爸爸的見面時間每週至少1天，如果你願意，可以用這一天跟爸爸分享你喜歡的事情」。他也補充，等孩子長大後，是否、何時與父親見面，「都應該由你自己決定」。

最後，法官朱政坤以一句話作結：「謝謝你願意來法院跟我說話，但最後的決定是我作的。如果有任何人因為這個決定不開心，絕對不是你們的問題。」

這封信曝光後，在網路上引發熱議，超過38萬人閱讀、留言大讚，「超白話又真摯有溫度的判決書」、「法官是一個溫暖的大人」、「這樣的文字，能陪孩子走過人生的傷口」、「果然是朱法官，每次的判決都像一堂生命教育課」。


