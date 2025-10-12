　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5億高中生遺產誰分？夏男「發財夢掰了」　賴母恐只能拿200萬

「台中5億高中生案」近日終於落幕，原為中國籍的賴母恐只能分配到200萬元。（本刊資料照）

▲「台中5億高中生案」終於落幕，原為中國籍的賴母恐只能分配到200萬元。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

轟動全國的「台中5億高中生案」近日終於落幕，與賴姓高中生結婚登記的代書助理夏朝源遭法院判定婚姻無效，確定拿不到遺產，還因偽造文書罪入獄服刑。而外界最關注的賴生遺產分配，原本應由賴母一人獨得的遺產，但因賴母原是中國籍，受「台灣地區與大陸地區人民關係條例」規範，最後恐只能分配到200萬元。

賴姓高中生2023年5月4日在台中北屯區墜樓身亡，父親留下高達5億元的遺產給他，檢方查出2個小時前他才剛和夏姓地政士助理完成同性婚登記，外界都指向夏男為謀財害命，先前刑事依偽造文書罪判夏1年6月確定，夏已入獄；如今法院認定婚姻無效，5億元遺產更是一毛也拿不到！

媒體報導，依照現行《民法》規定，若死者無配偶與子女，遺產應由父母繼承；但依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第67條規定，若屬中國大陸地區人民，繼承財產上限為新台幣200萬元。雖然賴母先前自願註銷中國戶籍，但原為中國籍，且目前為無國籍人士，最終恐只能分得200萬元；而賴生的其餘財產，也將依民法繼承順序，由賴父其他子女──名義上的伯父、姑姑、實際上的兄姊共同繼承。

據了解，賴母原是大陸地區人民，2002年7月和賴家次子結婚嫁來台，丈夫2008年2月死亡，賴母同年8月28日取得台灣地區人民身分，9月再辦理大陸戶口註銷，2011年5月9日遭內政部撤銷在台戶籍登記。


更多鏡週刊報導
3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去
結婚22年毒殺11任丈夫　「黑寡婦」冷血自白：不記得殺幾個
看護獲贈4658萬！癌末老董遺產送給外人　妻小提告詐財吞敗訴原因曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「太陽愛妻」閔孝琳婚後7年胖了！夫妻同框現身　網：幸福藏不住
爭鮮499吃到飽爆「奧客留一堆醋飯」！　店員1舉動網狂讚
楊祐寧砸百萬開元鍋新店！3天前才對罹癌爸病體「有信心」今永別
5億高中生遺產誰分？夏男「發財夢掰了」　賴母恐只能拿200萬
黃立成加密貨幣「慘賠16.7億」！　曾一夜賺1.9億被封：幣
高雄新人摸黑完婚！「只賠2箱酒打發」氣炸　業者、台電回應了
快訊／楊祐寧父親癌逝！　曝最後道別「全家緊握黑白照」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「一進災區我就掉淚」花蓮正妹醫師返鄉救災！見殘破景象眼眶紅

碧潭釣客驚見男子載浮載沉　警消下艇救起已死亡

5億高中生遺產誰分？夏男「發財夢掰了」　賴母恐只能拿200萬

翻車瞬間曝！大貨車失控對向波及4車　沙鹿向上路單向封閉逾2hrs

台中女騎士深夜撞路緣摔車！加油站員工聞巨響報案　送醫不治

高雄新人摸黑完婚！「只賠2箱酒打發」氣炸　業者、台電回應了

女騎士困車底畫面曝！彰化小客車、機車路口碰撞　送醫傷重不治

通緝犯拘留室自殘原因曝光！被逮時攻擊警　裝病求送醫想逃

花蓮百歲阿公罹難！女兒自責「先拉身障兒上屋頂」…轉身已來不及

國1彰化路段17分鐘接連2車禍　共6車追撞1人送醫

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

「一進災區我就掉淚」花蓮正妹醫師返鄉救災！見殘破景象眼眶紅

碧潭釣客驚見男子載浮載沉　警消下艇救起已死亡

5億高中生遺產誰分？夏男「發財夢掰了」　賴母恐只能拿200萬

翻車瞬間曝！大貨車失控對向波及4車　沙鹿向上路單向封閉逾2hrs

台中女騎士深夜撞路緣摔車！加油站員工聞巨響報案　送醫不治

高雄新人摸黑完婚！「只賠2箱酒打發」氣炸　業者、台電回應了

女騎士困車底畫面曝！彰化小客車、機車路口碰撞　送醫傷重不治

通緝犯拘留室自殘原因曝光！被逮時攻擊警　裝病求送醫想逃

花蓮百歲阿公罹難！女兒自責「先拉身障兒上屋頂」…轉身已來不及

國1彰化路段17分鐘接連2車禍　共6車追撞1人送醫

「她」是盧秀燕？　郝龍斌：她要我選黨主席、不攪局她的從政路

蔡依林、王淨愛用！2025最熱門「A醇保養」3大明星單品　抗老光澤有感

科技男、醫師參加聯誼「只想找1類女生」！她曝殘酷真相：人肉市場

「一進災區我就掉淚」花蓮正妹醫師返鄉救災！見殘破景象眼眶紅

台中火車站驚見「超佛心停車場」！單日最高僅10元　業者說話了

碧潭釣客驚見男子載浮載沉　警消下艇救起已死亡

中國房地產白名單已審批30兆　力推「好房子」建設

高價宅重心南移　南屯逾半預售總價破3千萬

AKB48香港開唱！台灣成員突驚喜現身...見台下1幕哽咽哭了

人一多就壓力爆棚！柯文哲出現「社交焦慮」　醫揭背後3大原因

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

社會熱門新聞

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

高雄男趁前女友泥醉性侵　洗澡水聲意外救了她

快訊／國慶深夜驚傳通緝犯割喉！鮮血噴到拘留所天花板

室友揪男友占用浴室打砲！女大生直播呻吟聲挨告

即／台中街頭傳巨響　男高樓墜落身亡

機車男女雙載追撞轎車　彈飛再撞公車　

男亂傳百人活埋！警上門他秒道歉了

男陳屍瑞芳礦坑成白骨　詭異現場曝

深夜驚悚車禍！機車騎士慘困壓車底

山友攀東卯山失聯47天　80米深谷尋獲已死亡

根本沒搭車卻謊報「搭高鐵遺失200萬」　台北男遭判誣告罪

更多熱門

相關新聞

34年沒剪指甲！　越南畫家指甲近6公尺

34年沒剪指甲！　越南畫家指甲近6公尺

金氏世界紀錄近日公布全球雙手指甲最長男性，一名越南藝術家成為新任紀錄保持人，他左手指甲總長度共388.85公分、右手205.6公分，共計594.45 公分，其中左手拇指最長為127.5 公分，不過這並不影響他包含作畫、騎機車和換衣服等日常生活，他表示最感謝妻子，「她真的是個英雄」。

北市路口突多一塊「藍方格」！交通局揭正解

北市路口突多一塊「藍方格」！交通局揭正解

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

蘇一峰爆「藥水洗光電板」！業者要告...他回這句

蘇一峰爆「藥水洗光電板」！業者要告...他回這句

高股息ETF月入20萬　達人：總報酬率穩健就值得持有

高股息ETF月入20萬　達人：總報酬率穩健就值得持有

關鍵字：

5億高中生鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

周一台股恐崩逾1600點？　富台指、台積電ADR暴跌預警

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

明天開盤不樂觀！不敗教主：我又會蒸發8位數

蘇一峰爆「藥水洗光電板」！業者要告...他回這句

更多

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面