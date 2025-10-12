5億高中生遺產誰分？夏男「發財夢掰了」　賴母恐只能拿200萬

▲「台中5億高中生案」終於落幕，原為中國籍的賴母恐只能分配到200萬元。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

轟動全國的「台中5億高中生案」近日終於落幕，與賴姓高中生結婚登記的代書助理夏朝源遭法院判定婚姻無效，確定拿不到遺產，還因偽造文書罪入獄服刑。而外界最關注的賴生遺產分配，原本應由賴母一人獨得的遺產，但因賴母原是中國籍，受「台灣地區與大陸地區人民關係條例」規範，最後恐只能分配到200萬元。

賴姓高中生2023年5月4日在台中北屯區墜樓身亡，父親留下高達5億元的遺產給他，檢方查出2個小時前他才剛和夏姓地政士助理完成同性婚登記，外界都指向夏男為謀財害命，先前刑事依偽造文書罪判夏1年6月確定，夏已入獄；如今法院認定婚姻無效，5億元遺產更是一毛也拿不到！

媒體報導，依照現行《民法》規定，若死者無配偶與子女，遺產應由父母繼承；但依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第67條規定，若屬中國大陸地區人民，繼承財產上限為新台幣200萬元。雖然賴母先前自願註銷中國戶籍，但原為中國籍，且目前為無國籍人士，最終恐只能分得200萬元；而賴生的其餘財產，也將依民法繼承順序，由賴父其他子女──名義上的伯父、姑姑、實際上的兄姊共同繼承。

據了解，賴母原是大陸地區人民，2002年7月和賴家次子結婚嫁來台，丈夫2008年2月死亡，賴母同年8月28日取得台灣地區人民身分，9月再辦理大陸戶口註銷，2011年5月9日遭內政部撤銷在台戶籍登記。



