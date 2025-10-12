結婚3年不孕！人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

▲人妻私密處太敏感，一碰就尖叫。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

隨著現代醫療的進步，許多不孕症夫妻越來越能透過檢查和治療成功受孕，但有些案例卻讓醫師哭笑不得！就有一對結婚三年的夫妻求診婦產科，想做不孕症相關檢查，然而醫師內診時妻子卻狂喊「痛」，一問之下才知道原來3年來夫妻在床上「從來沒有一次成功的性行為」，也難怪沒法懷孕。

婦產科醫師詹景全過去曾在節目《醫師好辣》裡分享這起案例，這對30多歲的年輕夫妻特地北上看不孕症，然而在進行陰道超音波時，妻子一碰到檢查探頭就直喊痛，隨後更說「你先讓我準備一下」，這時一旁的老公才坦承，因為妻子會痛，所以「過去三年每次行房都沒辦法完成」。醫師也坦言：「都沒成功過怎麼會懷孕！」

經診斷，醫師認為夫妻的不孕屬於心因性性功能障礙，為了幫助他們跨過這道心理障礙，也採取多種措施：給妻子輕度麻醉緩解疼痛，並且讓丈夫服用威而鋼，也建議夫妻在親密行為時放鬆心情，甚至小酌一點酒增加氣氛。

3個月後，這對夫妻也成功懷孕，結束3年的求子焦慮。醫師提醒，很多不孕案例其實並非單純生理問題，心理緊張、恐懼、壓力過大、性經驗不足，或夫妻間缺乏溝通協調，都可能成為不孕的主因。



