防高山降雪結冰風險　台14甲線翠峰至大禹嶺晚間預警性封閉

記者高堂堯、柯振中／南投報導

受大陸冷氣團南下及水氣影響，中央氣象署預警台14甲線3,000公尺以上高海拔路段，可能出現固態降水及局部結冰情形。為維護行車安全，公路局中區養護工程分局宣布，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，13日18時起實施道路預警性封閉，採取「車輛只出不進」管制措施。

中區養護工程分局指出，相關路段是否於明14日開放通行，將視天候與道路實際狀況再行評估，屆時不排除採取限加掛雪鏈車輛通行。提醒用路人提前掌握氣象與路況資訊，並隨車攜帶雪鏈，小心慢行。

分局也提醒，高山氣候嚴峻且變化迅速，管制措施將依現況機動調整；依合歡山雪季相關規定，若出現降雪或路面結冰，甲、乙類大客車、超過3.5噸之大、小貨車及各類機慢車，均禁止進入管制路段。

公路局呼籲，雪季期間山區道路狀況難以掌握，非必要請避免前往，行前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並密切關注氣象預報及道路交通資訊，提前規劃替代行程。最新路況可收聽警廣FM94.5、留意路側CMS資訊看板，或透過公路局智慧化省道即時資訊服務網、「幸福公路APP」，以及撥打04-23715030或0800-231-035查詢。