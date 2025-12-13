不只慶祝！張廖簡宗親會40週年溫馨登場

▲「廖家媳婦」盧秀燕市長親臨現場致賀，左為中市張廖簡宗親會現任理事長張國鑫。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

社團法人台中市張廖簡宗親會近日在台中舉行成立40週年慶祝典禮，來自全國各地逾300名宗親齊聚一堂，共同回顧宗族在地扎根、世代相承的歷程。典禮流程不鋪張，卻處處可見用心安排，從緬懷先祖到歷任理事長回娘家走紅毯，熟悉的身影一一現身，讓不少宗親紅了眼眶，現場氣氛溫馨而感動。

會場中，白髮長輩與年輕宗親並肩而坐，交談間夾雜著家族往事與生活近況，宛如一場大型家族聚會。隨著歷任理事長依序進場，過往活動照片在螢幕上輪播，40年來的點滴歷程彷彿在眼前重現，見證宗親會從草創到茁壯的軌跡。

第十三屆理事長、同時也是本次慶典主席的張國鑫表示，宗親會對他而言就像一個大家庭，40週年不只是回顧，更是一個承先啟後的節點。他感謝宗親長年支持與幹部團隊的付出，並在致詞中與大家相約，十年後再度相聚，共同迎接50週年，全場隨即響起熱烈掌聲。

▲盧秀燕市長與歷任理事長及宗親會理監事合影。（圖／記者游瓊華翻攝）

此次慶典，包括台灣張廖簡宗親全國總會長張玉川、西屯張廖家廟董事長廖德淘等宗長均到場致意。台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、立委何欣純及前台中市長張溫鷹等人也出席祝賀，與宗親一同見證這個重要時刻。

盧秀燕表示，慎終追遠是台灣社會重要的文化底蘊，張廖簡宗親在中部歷史悠久，世代傳承的精神令人敬佩。她以「廖家媳婦」的身分分享此行的親切感受，認為宗親會提供了一個情感連結的平台，讓家族成員彼此扶持、共同成長。

江啟臣指出，張廖簡宗親會不僅承載家族記憶，也在地方發展中扮演穩定力量，從早年開墾到今日社會參與，宗親們的付出累積成地方的重要基石。他期盼宗親會持續以世代接力的方式，將文化與責任一棒一棒傳下去。何欣純則表示，宗親會凝聚的不只是血緣，更是一股長期投入公共事務與公益關懷的能量，讓城市在文化底蘊中持續前行。

▲台中市張廖簡宗親會舉行40週年慶祝典禮，各地宗親齊聚台中，共同回顧宗族傳承歷程。（圖／記者游瓊華翻攝）