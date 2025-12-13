全台首家！三峽區農會「碧萃茶飲」開幕　導入次世代速萃技術

▲「碧萃茶飲」店內使用在地茶農的新鮮茶葉透過「次世代速萃茶飲加工技術」進行加工，有效去除茶葉耗損，茶湯更加醇厚清透。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市副市長陳純敬今（13日）出席三峽區農會「碧萃茶飲」開幕剪綵儀式。三峽區農會為全臺第一家成立的農會，也是全臺首家引進農業部茶及飲料作物改良場技轉技術「次世代速萃茶飲加工技術」，並實際經營手搖飲店的農會，即日起邀請民眾前往三峽，品嚐以在地農特產精心製作的茶飲與餐點，同時選購農會精選伴手禮。

農業局表示，「碧萃茶飲」店內茶飲原料皆透過「次世代速萃茶飲加工技術」製成，其中關鍵新製程「濕裁切加工技術」採用新鮮茶葉加工，不僅能有效降低茶葉耗損，減少傳統製程中的成本浪費，更可用較少的茶原料沖泡出更多茶湯。茶葉原料由青農黃耀寬及多位在地農友供應，有效提升國產茶葉於市場上的競爭優勢。

▲副市長陳純敬（左3）今日出席三峽區農會品牌旗艦據點「樂森活」開幕剪綵儀式。

農業局指出，透過新技術製成的碧螺春、蜜香紅茶及花果草本茶手搖飲，茶湯醇厚清透、風味鮮爽甘甜，即使不加糖也自然回甘；另有使用青農陳冠樺蜂蜜製作的蜂蜜氣泡飲、以三峽碧螺春及蜜香紅茶製成的霜淇淋，以及花蓮縣吉安鄉農會集結全臺10家農會農特產品製作的「台灣拾味冰品禮盒」等，販售商品約20項。

三峽區農會此次結合「碧萃茶飲」與「峸食鱸魚」，打造農會品牌旗艦據點「樂森活」，並攜手在地八條壽司餐飲集團旗下新品牌「峸食鱸魚」，推出梨仔筍燜肉、梨仔筍金醬、筍香肉燥飯、筍香肉燥乾麵線等農產加工品，開拓三峽綠竹筍多元銷售通路；同時也供應鱸魚人蔘土雞湯、各式小菜與滷味等，共計42道餐點。

▲三峽區農會結合「碧萃茶飲」及「峸食鱸魚」，打造農會品牌旗艦據點「樂森活」，推出梨仔筍燜肉、筍香肉燥飯、筍香肉燥乾麵線等農產加工品，開創三峽綠竹筍多元銷售管道。

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，為慶祝開幕，即日起至12月21日止推出多項優惠活動，包括開幕當日購買三峽蜜香紅茶拿鐵加碧螺春珍珠，每杯優惠價20元（限量100名、每人限購1杯），以及碧螺春霜淇淋嚐鮮價60元（原價100元）；14日至19日則推出全館消費滿300元，贈送筍香肉燥飯兌換券1張（市價50元，每日限量100張）；還有在14日另有大杯飲品同品項買一送一優惠，19日至21日則推出霜淇淋買一送一活動。更多「碧萃茶飲」開幕優惠資訊，可至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專或「三峽區農會」臉書粉專查詢。

副市長陳純敬表示，市府秉持新北市做大事推動「農業健康市/式」的理念，持續推動有機及友善耕作，降低碳排放，促進綠色消費，以「三生有幸、三生永續」的理念，從生產、生活及生態三面向出發，致力打造新北農產品牌、拓展行銷通路，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。