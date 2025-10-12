英搖滾樂團Lostprophets前主唱獄中被殺　企圖性侵嬰兒入獄

▲沃特金斯被獄友持刀攻擊，在獄中身亡 。（圖／翻攝自South Wales Police）

記者詹雅婷／綜合報導

曾是英國搖滾樂團「洛斯帕飛」（Lostprophets）主唱的沃特金斯（Ian Watkins）2013年因涉嫌性侵嬰兒等嚴重罪行，被判入獄服刑29年。不過就在10月11日這天，48歲的沃特金斯被獄友持刀攻擊，傷勢嚴重，在獄中身亡。

衛報報導，西約克郡警方於11日當地上午9時39分左右接獲獄方通報，得知一名囚犯遭受嚴重攻擊，儘管醫療搶救，但仍在現場宣告不治。消息人士透露，死者是遭另一名囚犯持刀攻擊。

警方隨後逮捕兩名分別為25歲和43歲的涉案男子，因涉嫌謀殺遭到拘留。西約克郡警方透過聲明指出，已針對此案展開謀殺案調查。獄方則稱，在警方調查期間不便置評。

其實這並非沃特金斯首次在獄中遭遇攻擊事件。就在2023年，他曾在同一所監獄裡被人持刀刺傷，據信被3名囚犯劫持6小時才獲救，當時傷勢並無生命危險。

根據BBC，2013年12月，沃特金斯因一系列孩童性犯罪被判入獄，罪行包括企圖性侵嬰兒。他承認企圖性侵一名未滿13歲幼童，但否認性侵罪名，他同時承認共謀性侵兒童、3項涉及兒童的性侵犯、7項涉及製作或持有兒童不雅圖像等罪名。法官後來在2014年駁回沃特金斯要求縮短刑期的上訴。

▼沃特金斯曾是搖滾樂團洛斯帕飛（Lostprophets）主唱。（圖／達志影像／美聯社）