懶人包／藍白正式啟動彈劾賴清德　一圖看懂彈劾難度

立法院國民黨團、民眾黨團今（19日）上午召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布提案彈劾賴清德總統。對此，《ETtoday新聞雲》以一張圖表，讓讀者了解彈劾總統所需具備的相關法律要件與難度。

國民黨、民眾黨今天於議場前聯合召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，正式宣布將彈劾賴清德。立法院國民黨團總召傅崐萁痛批，賴清德已經不在乎全國民意，要毀掉台灣民主，國會已經沒有辦法監督這個怪獸的總統，清德宗已經正式稱帝，在國會通過的法律可以不來執行，在這裡正告全世界關心民主發展的朋友們，要面對這樣的專制的賴清德皇帝，必須要勇敢站出來代表全國民意推翻爆政，中華民國史上第一次彈劾總統，就從今天發起。

民眾黨主席黃國昌表示，這場彈劾行動不是黨派之分、顏色之別，而是在捍衛民主前輩爭取到的民主憲政、法治國原則，接下來會正式提案彈劾賴清德總統，依照規定，立刻啟動全院委員會審查程序，在程序當中被彈劾人賴清德總統到全院委員會列席說明，他們也會到全國各個縣市舉辦公聽會，向每個地方的選民報告。

彈劾賴清德 兩道關卡有難度

首先，在「聲請要件」方面依憲法增修條文第4條第7項規定，就總統、副總統提出彈劾案聲請憲法法庭為宣告彈劾成立之判決。依照憲法增修條文第4條第7項規定，總統、副總統彈劾案須經全體立法委員二分之一以上提議，全體立法委員三分之二以上的決議。

第一道關卡，若以當前立法院席次換算，要聲請彈劾總統，立法院須有二分之一以上席次提議，目前全體委員共計113席，因此需要57席立委提議，而國民黨現有52席，加上民眾黨8席、無黨籍2席，即可在第一階段提議。

但還需要全體立法委員三分之二以上決議，也就是需要「76席」立委同意，當前民進黨有51席，藍白要在此一階段闖關，有相當程度難度。

第二道關卡，有關宣告彈劾成立判決，即使完成決議仍需要經由憲法法庭審理，依憲法訴訟法第75條第1項與114年1月23日總統公布憲法訴訟法第30條修正條文第2項及第4項規定，宣告總統、副總統彈劾成立之判決，其評決應經大法官現有總額三分之二以上同意，但不得低於9人。

由於藍白陣營去年主導《憲法訴訟法》修正案，增訂憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，除另有規定外，應經大法官現有總額10人以上參與評議，且同意違憲宣告人數不得低於9人之評決門檻規定。

但目前大法官人數僅有8人，加上藍白二度封殺總統提名的大法官窘境，憲法法庭被迫停擺。換言之，如果要跨過第二道彈劾總統的關卡，還需要再修憲訴法，或是未來同意賴清德所提出的大法官人選，讓憲法法庭恢復運作。

不過，即便闖關上述二道關卡，成功彈劾賴清德，總統也不會進行重選，依照憲法49條規定，總統缺位時，將由副總統繼任至總統任期屆滿為止，因此就算在野黨成功彈劾賴清德，也將由副總統蕭美琴繼任。

