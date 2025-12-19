尪年薪300萬妻爽當貴婦　多年秘密曝光！她驚覺戶頭只剩24萬

▲日本一名全職太太在丈夫退休前幾年才得知丈夫薪水縮水，且退休金非常少。（示意圖，photoAC）

日本一名49歲人妻山田櫻子（皆化名）最近勇敢分享自己「只享福、不理財」的慘痛教訓。24年前，她嫁給了在大公司擔任高層、年紀長她一輪的丈夫光武，當時丈夫的年薪一度飆破1,500萬日圓（約300萬新台幣），櫻子便心安理得地當起了全職太太，從沒為「錢」操過心，覺得這樣的生活會永遠持續下去，沒想到某天生活卻突然陷入財務窘境。

高薪主管淪約聘員工

根據日本網站THE GOLD ONLINE報導，光武的收入如同大多數職場人士，在五十多歲達到頂峰後便開始走下坡。在他55歲那年，他被「請下」了管理職，薪水立刻暴跌4成，隨後公司經營狀況不佳，收入更是雪上加霜，等到60歲時又轉為約聘員工，收入縮水只剩450萬日圓（約新台幣90萬元），為了維持他一家之主的尊嚴，光武始終對太太守口如瓶，沒有透露收入急劇縮水的事實。

退休金大幅縮水家庭面臨破產

然而，長期的家庭支出早已入不敷出，財務壓力日漸沉重。2年後，雖然大女兒順利畢業，但小女兒還有3年的學費要繳。光武的退休金大部分都拿去繳房貸，戶頭裡只剩下區區120萬日圓（約新台幣24萬元）微薄積蓄。面對山窮水盡的困境，光武最終只能硬著頭皮向櫻子全盤托出，這如同晴天霹靂般的真相，讓櫻子措手不及，這才驚覺原來丈夫退休後，每個月只能領到微薄的18萬日圓（約新台幣3.6萬元）養老金。

財務透明才能管理家庭資產

為了避免整個家庭陷入財務危機，夫妻倆當機立斷決定全面「勒緊褲帶」、大砍開支。櫻子也立刻對丈夫喊話，就算65歲退休也不能閒著，自己也會立刻出去找一份薪水更高的工作來分擔。這個慘痛教訓提醒大家，家中財物若只依賴一個人的高薪撐著，且家務財權由一方獨佔且缺乏有效溝通的家庭結構，其實是危機四伏。真正的安全感是建立在夫妻財務透明化，一起管理好家庭資產，並未雨綢繆，提早佈局未來。



