國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

對委內瑞拉動武？　川普驚語「出兵不用國會授權」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普宣稱對委內瑞拉出兵不需要國會授權。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普18日表示，如果要對委內瑞拉發動陸上襲擊，他並不需要事先取得國會授權。此話一出再度引爆輿論爭議，因為他目前下令的海上攻擊已被批評逾越憲法賦予的總統職權。

《法新社》等外媒報導，川普在白宮橢圓形辦公室受訪，被記者詢問是否會尋求國會議員同意，在陸上打擊委內瑞拉的販毒集團時，他回應，「我不介意告訴他們，但你知道的，這不是什麼大不了的事，我不一定要跟他們說。」

川普指控委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）領導販毒集團「太陽集團」（Cartel de los Soles），2000年以來向美國運送了數百噸的古柯鹼與其他非法毒品。他9月起下令美軍大規模部署加勒比海及太平洋，對疑似毒品船實施多次空襲，迄今造成至少99死，引發軍事行動合法性的激辯，甚至被懷疑真正目的是為了推翻馬杜洛政權。

▲▼ 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro） 。（圖／路透）

▲馬杜洛被川普指控領導販毒集團。（圖／路透）

根據美國憲法，總統雖為三軍統帥，但僅國會有權正式宣戰。儘管大部分共和黨人支持川普，但也有少數成員加入民主黨的行列，提出合法性的質疑。

民主黨籍聯邦眾議員米克斯（Gregory Meeks）就指出，「總統未能證明其具備美國法律或國際法下的必要授權，足以對這些船隻進行致命的軍事打擊。」他強調，其中一些船隻距離美國本土數千英里之遠，甚至不是駛向美國，根本不對美國人民構成足以動用軍事力量的立即威脅。

專家分析，川普確實可在不經國會同意下，對委內瑞拉境內發動軍事打擊，但僅限於暫時性、具防禦性質且範圍有限的行動。911事件之後，美國國會曾授權對阿富汗和伊拉克用兵，該授權也被援引用於其他國家的反恐行動。

馬杜洛危險了？　被川普盯上「求援中俄」慘碰軟釘子

川普制裁！　委內瑞拉通膨失控飆556％

川普封鎖委內瑞拉　專家示警「恐讓台灣陷入風險」

12/17 全台詐欺最新數據

527 2 2026 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

林岳平說明選江少慶關鍵！　盼明年至少分擔10場先發
快訊／59：49表決通過！　立院確定延會到明年1/31
號召彈劾賴清德「連署超過170萬人」！　網砲翻1bug
快訊／台北跨年　完整卡司名單公開
快訊／就是江少慶！　統一正式官宣
「她那麼怕痛」閨蜜見23歲女撞死畫面淚：衣服我送的
快訊／「集體代簽」讓鮑魚大亨落跑　北市3副所長遭火速拔官
藍白彈劾賴清德　總統府：合乎憲政都給予尊重
藍白提案彈劾賴清德！全國辦公聽會　要求總統赴立院說明

《紐約客》百年堅守真實　事實查核部門運作大公開

對委內瑞拉動武？　川普驚語「出兵不用國會授權」

川普簽署1兆美元國防授權法　含「軍援台灣」最高10億美元

相關新聞

川普簽署國防法案　含援台最高10億美元

川普簽署國防法案　含援台最高10億美元

美國總統川普18日低調簽署《2026財年國防授權法案》，批准高達9010億美元（約台幣28.2兆元）的年度國防預算，不僅金額創下歷史新高，更納入對烏克蘭、波羅的海國家及台灣的安全援助條款。其中針對台灣部分，授權美方最高提供10億美元資金（約台幣313億元），推動「台灣安全合作倡議」，並強化雙邊海巡合作與無人系統聯合部署。

川普演說沒新意？　鏡頭外「1句話」揭謎底

川普演說沒新意？　鏡頭外「1句話」揭謎底

川普封鎖委內瑞拉　專家：恐讓台陷入風險

川普封鎖委內瑞拉　專家：恐讓台陷入風險

川普簽署「大麻降級令」　非全面合法

川普簽署「大麻降級令」　非全面合法

史上最大規模對台軍售　美官員曝川普計劃

史上最大規模對台軍售　美官員曝川普計劃

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

確定了！獅選江少慶補償 今將公布

辜莞允曬泡湯照萬人朝聖「背影太犯規」

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

男歌手爆家中昏倒送醫「洗胃數小時」：閻王拒收

鄭運鵬出手整頓世曦！內部信曝大改獎金制度　追回數千萬

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

