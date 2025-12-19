對委內瑞拉動武？　川普驚語「出兵不用國會授權」

▲川普宣稱對委內瑞拉出兵不需要國會授權。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普18日表示，如果要對委內瑞拉發動陸上襲擊，他並不需要事先取得國會授權。此話一出再度引爆輿論爭議，因為他目前下令的海上攻擊已被批評逾越憲法賦予的總統職權。

《法新社》等外媒報導，川普在白宮橢圓形辦公室受訪，被記者詢問是否會尋求國會議員同意，在陸上打擊委內瑞拉的販毒集團時，他回應，「我不介意告訴他們，但你知道的，這不是什麼大不了的事，我不一定要跟他們說。」

川普指控委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）領導販毒集團「太陽集團」（Cartel de los Soles），2000年以來向美國運送了數百噸的古柯鹼與其他非法毒品。他9月起下令美軍大規模部署加勒比海及太平洋，對疑似毒品船實施多次空襲，迄今造成至少99死，引發軍事行動合法性的激辯，甚至被懷疑真正目的是為了推翻馬杜洛政權。

▲馬杜洛被川普指控領導販毒集團。（圖／路透）



根據美國憲法，總統雖為三軍統帥，但僅國會有權正式宣戰。儘管大部分共和黨人支持川普，但也有少數成員加入民主黨的行列，提出合法性的質疑。

民主黨籍聯邦眾議員米克斯（Gregory Meeks）就指出，「總統未能證明其具備美國法律或國際法下的必要授權，足以對這些船隻進行致命的軍事打擊。」他強調，其中一些船隻距離美國本土數千英里之遠，甚至不是駛向美國，根本不對美國人民構成足以動用軍事力量的立即威脅。

專家分析，川普確實可在不經國會同意下，對委內瑞拉境內發動軍事打擊，但僅限於暫時性、具防禦性質且範圍有限的行動。911事件之後，美國國會曾授權對阿富汗和伊拉克用兵，該授權也被援引用於其他國家的反恐行動。

