澳總理宣布推動「槍枝回購計畫」　預估銷毀數十萬把

▲澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今（19）日宣布推動「全國槍枝回購計畫」的立法，預估回收銷毀「數十萬把」槍枝，回應14日雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）的15死恐攻事件。

艾班尼斯表示，該計畫將由聯邦政府與各州政府共同資助，各州及領地政府將負責收集與處理槍枝，並支付隨後的槍枝回購費用，「現在澳洲有超過400萬把槍，比將近30年前亞瑟港大屠殺的時候還要多。邦迪海灘的可怕事件顯示，我們必須從街頭清除更多槍枝。」

他指出，其中一名槍手薩吉德（Sajid Akram）住在雪梨市郊住宅區，卻持有合法槍枝執照，並擁有6把槍枝，「當這傢伙可以擁有6把高威力步槍時，執照法律顯然有問題，這就是政府採取行動的原因。」被問及未來是否對每個人合法擁有的槍枝數量設置上限時，他僅表示這將交由政府決定。

▲邦迪海灘恐攻事件，成為澳洲近30年來最嚴重槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）



過去近30年，澳洲被認為擁有世上最嚴格有效的槍枝法律。1996年亞瑟港大屠殺（Port Arthur massacre）導致35人喪命後，當時的保守派政府制定嚴格法規，促使槍枝數量急遽減少。在一次幾乎前所未有的全國合作中，聯邦政府與各州聯手限制半自動武器，強化持槍許可證條件，要求已獲批准的合法持槍者，提供擁有武器的「真正理由」。

艾班尼斯同時宣布12月21日為全國哀悼日，新南威爾斯州（NSW）和聯邦政府所有建築將降半旗致哀。政府也將增加聯邦警察反猶太主義特別小組「雪崩行動」（Operation Avalite）的資金投入，澳洲聯邦警察局長巴雷特（Krissy Barrett）表示，該小組自去年12月成立以來已展開161項調查。

面對反對黨要求提前召回國會，通過反猶太主義法案的壓力，艾班尼斯反駁稱「不切實際」，因為制定複雜法律需要時間。

50歲父親薩吉德和24歲兒子納維德（Naveed Akram）在邦迪海灘的猶太集會開火釀成15死，成為自從1996年亞瑟港大屠殺後，澳洲最嚴重的槍擊事件。薩吉德在現場被警方擊斃，納維德重傷甦醒後，也被控15項謀殺罪和1項恐怖主義罪等共59項罪名。