南韓總統提「禿頭藥」納健保　網批：是在開玩笑？

▲李在明主張將遺傳性禿頭的藥物納入國家健康保險補助。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

南韓總統李在明近日提出一項爭議性政策構想，主張將遺傳性禿頭的藥物納入國家健康保險補助。他表示，禿頭過去被視為美容問題，但如今對部分人來說，已成為生存議題，應重新檢討補助標準。該提案迅速在國內引發激烈討論，不僅社群兩極化，就連部分受惠族群也抱持保留態度。

健保排除遺傳性禿頭 總統反問「是不是病由誰定義？」

根據BBC報導，南韓現行健保制僅補助因醫療疾病導致的脫髮治療，對於最常見的遺傳性禿頭則完全排除。衛生部長鄭銀敬於16日的會議上解釋，遺傳性禿頭不會直接危及生命，因此無法列入補助範圍。

▲南韓總統李在明。（圖／達志影像／美聯社）



李在明當場回應，「難道是不是疾病，取決於我們怎麼定義遺傳病嗎？」這番話讓會議現場氣氛瞬間凝重，也引發外界關注健保補助標準的界線問題。

禿頭患者看法兩極 有人感激也有人質疑「像在拉票」



儘管該提案獲得不少網友力挺，稱李是「最接地氣的總統」，但也有人認為這只是政治操作。32歲首爾市民宋智勳（Song Ji-hoon）長期服用禿頭藥物，坦言「聽起來能省錢不錯」，但他同時直言，「這讓人覺得有點像是為了爭取選票。」

來自忠清北道的33歲李元宇（Lee Won-woo）則表示，他因為髮線後退，無法整理髮型，影響到外貌與自信。「我會感謝政府補助，但健保本來就處於赤字狀態，這不是能隨便亂花錢的情況，禿頭終究還是美容問題，不是疾病。」

健保財務壓力大 醫界、網友點出更優先議題

南韓健保體系去年赤字高達11.4兆韓元（約新台幣3360億元），高齡化趨勢加劇也讓資源分配問題更形嚴峻。面對外界質疑，李在明回應，若真將禿頭藥納入補助，政府將考慮設立補助上限。

不過，南韓醫師協會隨即發表聲明，呼籲政府應優先將有限資源用於重大疾病治療。有網友也在社群平台批評，「連衛生棉、乳癌藥物納保都會被批評，現在卻想補助禿頭藥，根本像是在開玩笑。」

另有網友直言，「如果有個社會，連禿頭都變成生存壓力，那政治該做的不是補助藥，而是改變這個社會。」