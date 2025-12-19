選美小姐車禍亡！買聖誕禮物「送給弱勢童」　途中竟離奇翻車

▲露西羅前往購買聖誕禮物途中車禍身亡。（圖／翻攝X，下同。）



記者吳美依／綜合報導

墨西哥22歲選美皇后露西羅（Lucero Guadalupe López Ramírez）計畫在聖誕節贈送禮物給弱勢兒童，前往採購玩具與糖果途中，卻不幸車禍身亡，震驚社會。

這起悲劇17日凌晨發生在「150D聯邦高速公路」韋拉克魯茲州（Veracruz）科爾多瓦市（Cordoba）路段，露西羅駕駛一輛Jeep休旅車，卻突然偏離車道翻覆。醫護人員趕抵現場時，她被當場宣告死亡，車上另外2名親屬重傷，送醫搶救。

infobae、《太陽報》等外媒報導，露西羅當時正要前往墨西哥市（Mexico City）購買玩具與糖果，預計在下周的聖誕節捐贈給弱勢兒童。初步調查顯示，事故肇因可能是輪胎爆胎導致車輛失控，但檢方仍在釐清是否有機械故障等外在因素。

露西羅正在就讀韋拉克魯茲大學法律系，學業表現優異。她2023年踏入選美界，獲得家鄉奧特阿潘市（Oteapan）「五月之花」后冠，並代表韋拉克魯茲州，參加全國獨立小姐及旅遊小姐等賽事。

此外，露西羅以熱衷公益聞名，經常親自製作玉米粽（Tamales）和熱飲，分送給醫院外露宿或面臨困難的人，也積極投身政治，才剛宣布代表中左翼公民運動黨（Citizens’ Movement party）競選阿卡尤坎（Acayucan）第27選區市議員。

露西羅的驟逝震驚社會，許多人在社群媒體上哀悼。公民運動黨領袖丹特（Dante Delgado）向家屬表達深切哀悼，稱讚她是一位尊崇公民精神、充滿服務天職的女性。