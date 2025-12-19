　
國際

選美小姐車禍亡！買聖誕禮物「送給弱勢童」　途中竟離奇翻車

▲▼墨選美小姐車禍亡！買聖誕禮「送給弱勢童」　途中離奇翻車。（圖／翻攝X）

▲露西羅前往購買聖誕禮物途中車禍身亡。（圖／翻攝X，下同。）

記者吳美依／綜合報導

墨西哥22歲選美皇后露西羅（Lucero Guadalupe López Ramírez）計畫在聖誕節贈送禮物給弱勢兒童，前往採購玩具與糖果途中，卻不幸車禍身亡，震驚社會。

這起悲劇17日凌晨發生在「150D聯邦高速公路」韋拉克魯茲州（Veracruz）科爾多瓦市（Cordoba）路段，露西羅駕駛一輛Jeep休旅車，卻突然偏離車道翻覆。醫護人員趕抵現場時，她被當場宣告死亡，車上另外2名親屬重傷，送醫搶救。

infobae、《太陽報》等外媒報導，露西羅當時正要前往墨西哥市（Mexico City）購買玩具與糖果，預計在下周的聖誕節捐贈給弱勢兒童。初步調查顯示，事故肇因可能是輪胎爆胎導致車輛失控，但檢方仍在釐清是否有機械故障等外在因素。

▲▼墨選美小姐車禍亡！買聖誕禮「送給弱勢童」　途中離奇翻車。（圖／翻攝X）

▲▼墨選美小姐車禍亡！買聖誕禮「送給弱勢童」　途中離奇翻車。（圖／翻攝X）

露西羅正在就讀韋拉克魯茲大學法律系，學業表現優異。她2023年踏入選美界，獲得家鄉奧特阿潘市（Oteapan）「五月之花」后冠，並代表韋拉克魯茲州，參加全國獨立小姐及旅遊小姐等賽事。

此外，露西羅以熱衷公益聞名，經常親自製作玉米粽（Tamales）和熱飲，分送給醫院外露宿或面臨困難的人，也積極投身政治，才剛宣布代表中左翼公民運動黨（Citizens’ Movement party）競選阿卡尤坎（Acayucan）第27選區市議員。

露西羅的驟逝震驚社會，許多人在社群媒體上哀悼。公民運動黨領袖丹特（Dante Delgado）向家屬表達深切哀悼，稱讚她是一位尊崇公民精神、充滿服務天職的女性。

12/17 全台詐欺最新數據

527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

酒駕遭罰2.5萬吊照！男不服「肇事後才喝」提訴訟贏了

酒駕遭罰2.5萬吊照！男不服「肇事後才喝」提訴訟贏了

南投縣一名男子騎車發生車禍，警方事發在醫院找到他進行酒測，濃度達每公升0.38毫克，遭罰2.5萬元並吊銷駕照，鄧男提起行政訴訟，稱是肇事返家後才喝酒。台中高等行政法院認為，，難認定是在車禍前還是車禍後飲酒，判決撤銷原處分。

即／國1南下五堵2車追撞！　國光客運6人送醫

即／國1南下五堵2車追撞！　國光客運6人送醫

國3連環撞！混凝土車一變道全撞上

國3連環撞！混凝土車一變道全撞上

五股騎士遭左轉車撞擊　命危送醫搶救中

五股騎士遭左轉車撞擊　命危送醫搶救中

女騎士撞死路人自爆吸毒壓驚　警查毒駕已落跑

女騎士撞死路人自爆吸毒壓驚　警查毒駕已落跑

選美小姐公益墨西哥聖誕節車禍

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

