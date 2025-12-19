「一起炒房」騙8億！全買豪車名牌包　警臥底抄掉吸金集團

▲檢警查扣國磐集團利用詐欺所得購買的賓士GT跑車進行拍賣 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

49歲秦姓男子成立「國磐資產公司」打著「集眾人之力、一起來炒房」的金光招牌，對外誆稱加入投資行列，每年可穩賺9%以上高收益，短短時間就吸引1223名投資人，砸下高達7億9852萬元，警方去年在高雄一場說明會中派員警臥底蒐證，掌握關鍵證據後展開大動作掃蕩，檢方近日偵結，依違反銀行法等罪嫌起訴秦男等7人，並向法院求處秦男重刑17年、併科罰金5000萬元。

檢方指出，秦男成立資產管理公司後，對外宣稱向民間集資，取得資金後投入不動產買賣，並承諾投資人可拿到遠高於銀行定存的利息，投入越多、配息越高，最高甚至喊到9.5%，營造「穩賺不賠」假象。

為了降低投資人疑慮，秦男等人還拿出本票，或辦理不動產抵押設定當作擔保，加上國內房價連年飆漲，讓不少人深信不疑，紛紛掏錢加入。但檢方查出，整套模式根本是翻版「龐式騙局」，只有早期投資人能拿到利息，後續加入者幾乎注定血本無歸。

案件關鍵轉折出現在去年9月23日晚間7時許，國磐高雄分公司舉辦投資說明會時，刑事局南部打擊犯罪中心派員警喬裝投資客潛入，當場收到公司傳送的投資方案內容，成功蒐證並回報高雄地檢署指揮偵辦。

今年8月起，警方兵分多路，前往高雄、台中及台北市等17處同步搜索，查扣現金70萬元，奧迪TT、賓士GT、BMW等多輛跑車，另有大量香奈兒、卡地亞等名牌包與名錶，場面相當驚人。

秦男與6名公司幹部落網後全盤否認吸金，辯稱僅從事民間借貸，無須取得特許，並未違反銀行法。不過檢方發現，秦男過去就曾設計類似投資方案遭查辦，這次等於「換包裝再上架」，因此認定犯意明確，依法起訴7人，並對秦男求處重刑，以儆效尤。