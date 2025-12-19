川普電視演說沒新意？　鏡頭外「1句話」揭謎底

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普17日晚間發表全國演說，但內容不僅未宣布任何重大政策，反而因重複老調、語速飛快而引發外界質疑。隨著鏡頭關閉後的現場對話曝光，外界才發現，這場被形容為「了無新意」的演說，其實並非川普本人主動安排。

鏡頭一關就說出口 川普自爆「是她叫我講的」

根據The Daily Beast報導，多名白宮記者轉述，演說結束、鏡頭停止後，川普（Donald Trump）在白宮外交接待室當著媒體與幕僚的面詢問，「我剛剛表現怎麼樣？」在獲得一片稱讚聲後，他隨即坦言，是白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）告訴他「必須對全國發表演說」。

《獨立報》白宮記者范柏格（Andrew Feinberg）指出，川普當場直言這場全國演說並非自己的決定，而是懷爾斯的要求。自由撰稿政治記者羅森（Laura Rozen）也證實，川普在與幕僚檢討演說時，再度提到「是懷爾斯叫我一定要講」。

《浮華世界》專訪惹議 幕僚長急忙滅火

外界普遍認為，這場演說的時機點並非巧合。就在川普宣布演說前幾個小時，《浮華世界》刊出對懷爾斯的深度專訪。向來低調的她在報導中罕見展現高度坦率，形容川普具有「酒癮者的性格」，並透露他會以「基因」來評斷他人。

▲白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）。（圖／路透）



她還表示，自己查閱過艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案後，認為「沒有證據」顯示前總統柯林頓（Bill Clinton）曾造訪那座島嶼，同時也承認川普的名字確實出現在檔案中，但「沒有做出任何可怕的事」。

此外，她更將副總統范斯（JD Vance）形容為「陰謀論者」，並以「怪咖」描述特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。

專訪曝光後，迅速在川普支持者圈內引發反彈，也讓白宮面臨公關壓力。多家媒體指出，這場全國演說正是懷爾斯試圖「止血」的關鍵行動之一。

演說內容被逐條檢視 數據與說法遭打臉

這場長約18分鐘的演說由各大電視網同步直播，哥倫比亞廣播公司（CBS）甚至為此中斷實境節目《倖存者》（Survivor）大結局。不過，川普在演說中大量重複過去政績說法，並未提出新政策方向。

他宣稱油價在多數地區低於2.50美元，甚至有州僅1.99美元，但聯邦數據顯示平均油價約為2.90美元；他聲稱藥價「最多砍了600%」，在數學上不可能成立；他還表示吸引18兆美元投資，但白宮官方數字不到10兆美元。

此外，川普宣稱美國就業情況創新高，卻未提及失業率已升至四年高點；他更宣告民生負擔問題「已解決」，但食品價格與通膨率仍維持在約3%。

白宮內部也困惑 盟友私下直言「不是好主意」

政治媒體Zeteo引述多名川普親近盟友說法指出，白宮內部其實對這場演說感到震驚，甚至不解，質疑為何會在此時安排一場缺乏實質內容的全國談話。

相關人士私下直言，這場演說既無法重新聚焦全國討論，也不太可能改變任何政治風向，「不像是一個處於優勢地位的政治人物，會做出的戰略選擇」。

截至目前，白宮尚未對相關質疑做出回應。