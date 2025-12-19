北市驚見「流氓里長」！插乾股索公關費...撂人打爆餐酒館老闆

▲北市大安區龍圖里里長蕭萬居等4人涉恐嚇取財、傷害遭起訴。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市大安區龍圖里里長蕭萬居於2024年間，以協助辦理外籍表演者工作許可為由，向中山區一間音樂餐館索取10%乾股，並要求支付所謂「公關費」。業者停止給付後，蕭萬居找來他人到場施壓，甚至動手毆打。台北地檢署今（19）日偵結，依恐嚇取財、傷害等罪，將蕭等4人提起公訴。

全案起源於，2024年間蕭萬居宣稱可協助向立法委員陳情、協調，處理位於中山區林森北路「櫻桃音樂餐館」菲律賓籍表演者工作許可證相關事宜，並以此為由，向餐館負責人吳姓男子及股東閻姓男子要求取得該店10%乾股。

蕭自2024年10月至12月間，按月收取餐館營業分潤，合計新台幣93萬8,976元，另自同年11月起，再要求業者每月支付3萬元「公關費」，共計9萬元。吳、閻2人認為蕭萬居僅係假借名目索取費用，遂於2025年1月起停止支付相關款。

孰料，蕭萬居基於恐嚇取財之犯意，於今年3月29日某時許，向吳姓業者表示將帶人到店內「清場」。其後，於同年月31日晚間10時許，蕭夥同63歲林彥成、53歲尹昭松及59歲林光輝等人前往櫻桃音樂餐館，要求通知吳、閻姓業者到場。

待閻姓業者到場後，林光輝開口要求吳、閻2人立即恢復蕭萬居10%乾股，以圖蕭萬居不法利益。閻當場拒絕後，林光輝徒手毆打閻，林彥成及尹昭松則分別持酒瓶、冰桶等器具攻擊，致閻受有頭部挫傷併多處撕裂傷，以及顏面、胸腹挫傷等傷害。

蕭萬居挨告後稱，吳、閻姓業者於案發前即知悉，同行到場的林光輝具有天道盟大安會背景，林彥成則具有四海幫背景；惟檢方認為，本案並非單一幫派成員憑藉幫派組織勢力圍事，尚不足以認定係以犯罪組織名義犯案，故未另依《組織犯罪防制條例》起訴。

檢方認，蕭萬居為本案索取股份與金錢的核心人物，實際不法利益亦歸屬於蕭，其餘被告則於業者拒絕給付後配合到場施壓；其中，林光輝負責出面要求恢復乾股並動手施暴，林彥成及尹昭松則實際施以毆打行為，4人間具有犯意聯絡及行為分擔，依法以共同正犯論處。

審酌相關事證後，認定蕭萬居、林彥成、尹昭松及林光輝等4人，涉犯《刑法》第346條第3項、第1項恐嚇取財未遂罪，以及第277條第1項傷害罪，依法提起公訴。此外，吳姓業者另於2025年4月1日提出毀損告訴，但因目前尚無相關損失單據可供佐證，該部分未併案移送，已發函請警方另案偵辦。

另據了解，龍圖里里長職務目前已由陳煒光代理。

蕭萬居過去亦曾涉弊，2021年1月25日遭台北地檢署指揮市調處搜索，被控於2015年至2019年間，與里幹事、鄰長及水電業者共謀開立不實發票，詐領里補助及回饋金約140萬元，當時遭檢方聲押禁見。