MacBook擋子彈！　陸男巴西遇劫遭開2槍「毫髮無傷」

▲MacBook為一名大陸男子擋子彈。（圖／翻攝騰訊熱問，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

一名大陸男子近日到巴西出差時，遭蒙面持槍的歹徒連開多槍，打中他的背包，幸運的是，子彈被背包內的蘋果MacBook擋下，男子因此毫髮無傷。事件曝光之後，成功擋子彈的蘋果MacBook成為大陸網友的討論焦點，笑稱是防彈神器。

《星島日報》引述《新京報》報導，這位劉姓男子發文稱，他10月1日晚間在巴西聖保羅一個加油站等車，準備到機場返回大陸，突然有一輛汽車在他面對停下，一名蒙面男子持槍下車指向他，企圖搶劫。

劉先生表示，當時他本能地緊抱背包，槍匪當場搶走他的行李箱，劉先生趁機逃跑，搶匪向他連開兩槍後再搭車逃離現場。

巴西警方獲報到場後，表示找回劉先生行李箱的機會極低，劉先生於是放棄等待調查結果，繼續到機場準備返回大陸，但他在安檢時卻發現「背包中槍」，背包內的筆記型電腦嵌著一枚彈頭，原來他被搶匪子彈擊中，幸好被電腦擋下，未穿透對他構成傷害。

劉先生表示，行李箱內東西加上損毀的筆電，事件大概損失了約兩萬元人民幣。

大陸網友紛紛恭喜劉先生大難不死之外，更多是討論擋下子彈的蘋果筆電，「這是蘋果電腦最硬派的宣傳」、「這還真不是開玩笑的，以前那些鐵質，銅製的牌子啥的也都擋過子彈」、「蘋果公關會送他一台新的，我的猜測」、「這不論品牌也得把這電腦供起來，撫慰機魂」。

也有網友發現，筆電的無線充電支架首先中槍，子彈才射偏，未能穿透筆電，認為支架才是真正功臣。

▼巴西警方到場處理。