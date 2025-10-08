比LINE視訊還穩「一票果粉卻不用」　網點頭：習慣是可怕的東西

▲原PO困惑直呼，親友都拿iPhone，卻堅持用LINE視訊。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

明明大家都拿iPhone，卻還是用LINE視訊？一名妹子好奇提問「為什麼沒人用FaceTime？」她觀察到身邊幾乎人人手持蘋果手機，但打視訊卻一律用LINE，讓她哭笑不得直呼「FaceTime才是最穩的吧！」文章掀起果粉熱議，「大家只是習慣太難改」、「甚至很多人不知道FaceTime」。

一名女網友在Threads表示，身邊的人都是拿iPhone，但她進一步觀察發現，「大家視訊通話都喜歡用LINE，這讓原PO哭笑不得求問，「不覺得內建的FaceTime其實是最穩的嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章一出，一票網友認為，「夠熟的才會視訊吧」、「FaceTime需要對方的電話號碼，加LINE就是不想給電話」、「不意外啊，很多人其實根本不會用iPhone」、「FaceTime真的超讚，用過就回不去了」、「贊成+1，但不知道為什麼習慣性就會打LINE」、「有人會以為FaceTime要收費」。

有人解釋可能原因，「我一直在親友間大力推行FaceTime，品質好太多了！但只能說習慣是一種很可怕的東西，每個人都認同FaceTime的品質更好，但是每個人打來的時候還是用LINE」、「習慣性問題，甚至很多人不知道FaceTime」。

也有人大推，「iMessage跟FaceTime其實是最順好用的」、「跟女友視訊用FaceTime，語音用Discord」、「iMessage很好用！不知道為什麼拿iPhone卻不用」、「也想推臉書的Messenger，可以開其他App不會跳掉，還可以一起玩內建的遊戲，遠距離神器」。