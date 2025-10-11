國慶連假要沒了！公路局預估收假「地雷路段」一次看

▲12日為連假最後一天，公路局預估全台將出現返程高峰。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

交通部公路局11日表示，國慶連假第二天各地交通多處壅塞，車多路段集中於北部，包括台2線龍門至福隆及大武崙至外木山等路段。熱門觀光景點如烏來雲仙樂園、野柳海洋地質公園、清境農場、日月潭、阿里山森林遊樂區及義大世界，也陸續出現大量車潮。

公路局指出，12日為連假最後一天，預估全台將出現返程高峰。北部銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道，南部的台18線中埔交流道、台88線五甲至鳳山路段、台86線歸仁交流道，以及台61線鳳鼻至香山、竹南、中彰大橋等路段都可能壅塞。另觀光區周邊如北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、福隆，以及南部台3線古坑至梅山等路段，也預料有回流車潮。

為協助民眾避開擁塞路段，公路局提醒可利用「幸福公路App」即時掌握路況，並留意警廣及路側「資訊可變標誌（CMS）」公告，提早改道分流。局方已規劃多條省道替代路線，供民眾彈性選擇。

此外，為滿足連假期間返鄉與旅遊需求，公路局已協調各客運業者增班應變。截至11日中午12時，西部國道客運行駛2,140班次、疏運39,803人次；東部國道客運行駛505班次、疏運9,840人次，整體運能穩定。

公路局補充，12日國道客運預售票顯示，西部仍有51.71％空位，東部則有69.21％空位，呼籲民眾多加利用公共運輸、避開尖峰時段返家，以分散車流、減少壅塞。