政治

2025秋OUT音樂節登場　蔣萬安邀市民享受台北音樂活力

▲▼台北市長蔣萬安出席秋OUT音樂節活動。（圖／北市府提供）

▲台北市長蔣萬安出席秋OUT音樂節活動。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

2025秋OUT音樂節11、12日在台北城南公館地區盛大開唱。台北市長蔣萬安今出席開幕活動時表示，非常開心能與市民朋友一同參與這場盛會，親身感受台北的音樂魅力與城市活力。今年的秋OUT音樂節邀請超過百組藝人及來自十個國家的表演團體，共同在公館展現音樂能量。

北水處說明，秋OUT音樂節今年邁入第6屆，也是公私協力擴大舉辦的第2屆，此活動已是公館甚至台北城南地區的指標音樂活動，今年由北水處、PIPE Live House、產發局、青年局、水利處、商業處、悠遊卡公司、台大公館商圈發展促進會、台大公館商圈協會、水源市場自治會及公館夜市自治會等公私協力，機關商圈協會共同合作舉辦，打造出屬於台北都會品牌的精緻、高品質音樂節。

市長蔣萬安說，誠摯邀請市民在入秋之際走出戶外，欣賞多元精彩的音樂表演。活動不僅以公館商圈為主舞台，更串聯自來水園區、水岸廣場與寶藏巖等周邊景點，讓民眾在音樂饗宴中，體驗一趟結合文化與創意的城市小旅行。

蔣萬安特別感謝公館商圈、水源市場自治會以及 PIPE LIVE HOUSE 等眾多合作夥伴的投入與支持，透過公私協力，讓這場城市音樂節越辦越精彩。今年共規劃八個舞台，涵蓋嘻哈、饒舌等多元曲風，同時提供舞台給年輕音樂人展現才華，包括「水處嘻哈大賞」前十強隊伍及個人組前三名得主，都能在此盡情發光發熱。

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

HowHow鮮少放閃原因「想公私分明」　感謝鄧福如「為家庭放棄掌聲」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

