2025秋OUT音樂節登場　蔣萬安邀市民享受台北音樂活力

▲台北市長蔣萬安出席秋OUT音樂節活動。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

2025秋OUT音樂節11、12日在台北城南公館地區盛大開唱。台北市長蔣萬安今出席開幕活動時表示，非常開心能與市民朋友一同參與這場盛會，親身感受台北的音樂魅力與城市活力。今年的秋OUT音樂節邀請超過百組藝人及來自十個國家的表演團體，共同在公館展現音樂能量。

北水處說明，秋OUT音樂節今年邁入第6屆，也是公私協力擴大舉辦的第2屆，此活動已是公館甚至台北城南地區的指標音樂活動，今年由北水處、PIPE Live House、產發局、青年局、水利處、商業處、悠遊卡公司、台大公館商圈發展促進會、台大公館商圈協會、水源市場自治會及公館夜市自治會等公私協力，機關商圈協會共同合作舉辦，打造出屬於台北都會品牌的精緻、高品質音樂節。

市長蔣萬安說，誠摯邀請市民在入秋之際走出戶外，欣賞多元精彩的音樂表演。活動不僅以公館商圈為主舞台，更串聯自來水園區、水岸廣場與寶藏巖等周邊景點，讓民眾在音樂饗宴中，體驗一趟結合文化與創意的城市小旅行。

蔣萬安特別感謝公館商圈、水源市場自治會以及 PIPE LIVE HOUSE 等眾多合作夥伴的投入與支持，透過公私協力，讓這場城市音樂節越辦越精彩。今年共規劃八個舞台，涵蓋嘻哈、饒舌等多元曲風，同時提供舞台給年輕音樂人展現才華，包括「水處嘻哈大賞」前十強隊伍及個人組前三名得主，都能在此盡情發光發熱。