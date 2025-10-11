　
國道18處壅塞熱點　國5北上塞到半夜

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲連假第2天，國道有18處易塞路段。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（11日）為國慶連假第2日，預判有大量出遊車潮，國道共有18處塞車熱點，其中國5北上車流可能從下午一路塞到半夜，行車時間為平常的7倍。

今日全台各地天氣依然晴朗炎熱，預料將吸引不少民眾出遊。高公局預估，今日國道交通量可達110百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.2倍；其中北向交通量約56百萬車公里，同樣為平日年平均的1.2倍。

高公局預判，今天國道將有18處重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪。

以及國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段，都是易塞路段。

其中，國5北上車潮預計下午1時後出現，恐延續至午夜12時後才會紓解，北上路段可能連塞11小時，行車時間為平常的7倍。

高公局建議，西部國道南向用路人可儘量於上午6時前或中午12時後出發；國5南向建議於上午5時前或傍晚5時後上路。另西部國道北向用路人，南部地區建議上午9時前出發，中部地區建議中午12時前出發；國5北向則建議上午9時前上路，以避開壅塞時段。

今日國道疏導措施，包括5時至12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口。

下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口實施高乘載管制。另國道實施單一費率、差別費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路及匝道儀控等配套措施，分散車流、紓解壅塞。

