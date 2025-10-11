《紐時》驚豔「台灣旅遊」被國際低估！　直言：行銷策略大失敗

▲太魯閣園區仍在持續修復中。（圖／太管處提供，下同）



記者王佩翊／編譯

《紐約時報》記者實地踏訪台灣東部後驚嘆，台灣的觀光嚴重被低估，並直言有7成國土被森林山脈覆蓋的台灣，擁有令人震撼的自然美景，卻因國際行銷策略失焦、兩岸關係緊繃以及天災，讓西方遊客以為台灣只是個「工業製造中心」，然而台灣真正閃耀的地方，其實是東海岸令人驚嘆的美景。

報導稱，記者團在展開為期1周的台灣之旅前，對台灣的印象少之又少，只了解到珍珠奶茶、夜市以及台北101，對台灣的自然資源一無所知，但實際從台東出發，一路透過汽車與火車，漫遊回到台北，才發現台灣真正的美景是多麼令人震撼。

台灣旅遊業者Origin Wild的共同創辦人麥克瑞許（Michael McCreesh）指出，「國際遊客對台灣的認知度相當低，許多西方人心中的台灣形象是工業製造中心的都市地獄，但實際上有7成的國土都被森林和山脈覆蓋，而東海岸才是台灣真正耀眼的地方，可以同時享受徒步旅行、自行車、衝浪、潛水以及峽谷漂流等一系列戶外體驗。」

台灣的主要觀光客來自其他亞洲國家，然而從數據來看，台灣依舊面臨觀光困境。與越南、日本、新加坡以及菲律賓等其他亞洲國家的觀光發展不同，台灣自從2019年創下1190萬遊客紀錄後，就未能再突破新高。

受到中國大陸限縮旅客影響，2024年陸客僅占總遊客數5%。儘管今年1至5月訪台外籍遊客人數達350萬，較2024年同期成長11%，但距離疫情前水準仍有差距。美國已成為台灣在亞洲以外最大客源國，多家台灣航空公司正增開台北至鳳凰城、達拉斯等美國航線。

除了持續面臨緊繃的兩岸關係挑戰，颱風與地震的天災影響，也重創東部觀光。2024年4月的花蓮大地震重創太魯閣國家公園，今年9月颱風導致堰塞湖溢流，造成光復鄉至少18人死亡。

太魯閣國家公園至今仍是台灣熱門旅遊景點之一，然而受到天災影響，園區多數步道至今封閉，地震引發土石流與山崩，儘管國家公園已逐步開放，但是大部分區域仍關閉，國家公園內的公路通行時間也縮短。

當地業者透露，「沒有太魯閣這個景點，遊客對整個花蓮地區興趣就會降低。」太魯閣晶英酒店今年住房率僅24%，疫情前曾超過60%。

記者團隊深度體驗台灣東部，從台東的悠閒氛圍出發，泡玉里百年溫泉、去太魯閣國家公園看險峻峭壁、騎車到花蓮七星潭看蔚藍太平洋。最後搭乘火車回到台北，在松山新開幕的嘉佩樂酒店品嚐雞尾酒，到大安區知名酒吧underLab感受調酒文化，在大同區四海豆漿店享用小籠包配鹹豆漿，最後再搭乘機場捷運前往機場。

旅遊專家大讚，台灣因擁有多樣性，是絕佳旅遊目的地，遊客可以在一天內同時享受山景、海景和都市生活。然而台灣觀光行銷往往只展示牛肉麵和小籠包，未能充分呈現這種豐富性。