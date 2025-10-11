台中男鬥牛打出火氣！趁他搶籃板偷尻一拳眼出血　慘遭判刑6月　

▲台中一名高男打籃球時朝對手黃男臉部毆打，遭判刑6月。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市高姓男子在籃球場打球時，跟對手黃男發生爭執，黃搶到籃板後，高竟從黃男背後出拳，導致黃男眼部受傷，造成眼睛「醫學技術難以治療」的傷勢。台中地方法院審理認為，高男僅因為籃球競技發生爭執就出手傷人，依傷害罪判處有期徒刑6月，可易科罰金。

高男先前在南屯區向上路一處籃球場打球時，因故跟黃男發生爭執，在黃男搶下籃板後，從黃男背後出手攻擊，導致黃男眼睛右眼前房出血、眼部擦挫傷等傷害。

據查，高男曾代表某科大拿下UBA一級賽事季軍，自述擁有10年正規籃球訓練經驗，且現在擁有C級教練執照，在網路平台公開招生；黃男擁有高大身材，也是台中某「3對3」球隊成員。

判決指出，黃男雖主張傷勢已經達到「重傷」，但法院認為，黃男右眼傷勢為「外傷性虹膜括約肌受損」，依目前醫學技術屬難以治療之程度，雖會視力品質不佳，但不影響整體視力，視力雖有逐步減少趨勢，但整體傷勢未達重傷害程度。

中院認為，高男與黃男僅因為籃球競技期間發生爭執，就出手毆打告訴人，行為實有可議，警詢、偵查期間否認犯行，審理時坦承犯行，雖有意賠償，但告訴人無意願，全案依傷害罪處有期徒刑6月、可易科罰金。