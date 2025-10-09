　
地方焦點

防疫升級台南出動無人機巡查登革熱熱區　黃偉哲：科技補足人力死角

▲台南市啟動「無人機防治登革熱計畫」，9日於安南區城西里活動中心舉辦成果發表會。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近期風災與豪雨頻仍，台南多處地區傳出積水，恐成登革熱孳生溫床，台南市政府自8月起啟動「無人機防治登革熱計畫」，運用高空影像技術巡查風災熱區，補強人力巡查不足。

市長黃偉哲9日出席成果發表會時表示，無人機的投入大幅提升防疫效率，「科技輔助讓防疫更即時、更精準」，感謝中央與地方團隊合作，強調市府將持續推動智慧防疫系統，守護市民健康。

黃偉哲市長指出，雖然目前台南市尚未出現登革熱本土病例，僅有12例境外移入，但鄰近縣市如高雄、台北、宜蘭、桃園等地已陸續出現疫情，風險不容忽視。他提醒民眾落實「巡、倒、清、刷」等防蚊措施，若發現可疑孳生源，可透過市府線上通報平台或撥打防疫專線回報，以便儘速派員協助。

衛生局指出，傳統巡查工具如天溝棒僅能探測約3至4公尺高，對高樓屋頂、封閉水塔等難以接近地點成效有限。無人機能高空拍攝並即時回傳影像，大幅提升巡查效率與覆蓋率。此次計畫針對19個風災重點區，包括佳里、七股、將軍、安南等地，截至10月3日已出動178人次，巡查7,920戶，發現551處積水點、6個陽性容器，全數完成投藥並列冊管理，由區公所持續追蹤改善。

市府表示，無人機不僅運用於登革熱防治，也廣泛應用於災後巡查、市政工程與火災熱源偵測等領域，可即時掌握屋頂積水、水塔缺蓋、橋樑結構異常等狀況，提升作業安全並節省人力。黃偉哲強調，「科技讓城市治理更敏捷，也讓市民更能感受到市府的細心與效率」。

截至10月8日，全國登革熱境外移入確診已達194例，主要來自印尼、越南、菲律賓、泰國及柬埔寨等東南亞國家。市府呼籲各醫療院所提高警覺，主動詢問患者的T.O.C.C.（旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形），若出現發燒、頭痛、皮疹等疑似症狀，應立即使用NS1快篩並於24小時內通報。

此外，市府推出「自主通報月月抽禮券」活動，民眾只要掃描QR Code並完成問卷，即有機會抽中500元禮券。更多資訊可至台南市政府登革熱防治中心網站（http://bit.ly/3xHfuzL）查詢，或撥打防疫專線（06-3366366）洽詢。

防疫升級台南出動無人機巡查登革熱熱區　黃偉哲：科技補足人力死角

