　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

領空頻遭侵擾！　德國將授權警方擊落非法無人機

▲▼ 德國慕尼黑機場。（圖／路透）

▲ 德國慕尼黑機場。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲各國機場近期頻遭無人機干擾，多國領袖直指俄羅斯發動「混合戰」。德國內閣8日通過授權警方擊落違法無人機的新法案，現正等待議會批准。

《路透》報導，新法明確賦予警方擊落侵犯德國領空無人機的權力，面臨急迫威脅或嚴重危害時可直接開火。除射擊外，警方還可運用雷射或訊號干擾技術，切斷對無人機的控制或導航。

德國總理默茨（Friedrich Merz）在社群平台X發文表示，「無人機事件威脅我們的安全，我們絕不允許這麼做。我們正加強聯邦警察權力，以便未來更快發現及反制無人機。」

此前，慕尼黑機場3日發生無人機干擾，導致數十個航班被迫取消或改降，上萬名旅客滯留機場。默茨認定俄羅斯是周末德國上空出現眾多無人機的幕後黑手，不過這些無人機並未武裝，而是執行偵察任務。

德國航空安全局（DFS）數據顯示，今年1月至9月已發生172起有關無人機的空中交通中斷事件，較去年同期的129起和2023年的121起大幅增加。內政部長杜布林特（Alexander Dobrindt）也宣布，聯邦警察部門將成立專門反無人機小組，研究人員將與以色列、烏克蘭等無人機技術先進國家合作。

英國、法國、立陶宛及羅馬尼亞等歐洲國家近期已陸續賦予安全部隊類似權力，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）上月更倡議建立「無人機牆」，以感測器和武器網路保護歐洲東翼安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沖繩機場「台人超沒水準一幕」　旅客怒：臉丟到國外
茶葉行9月才遷址！孝子未婚照顧母　睡夢中遭撞1死1傷
快訊／林口雙語幼兒園爆虐童　遭開罰30萬
無照猴載妹撞死人遭公審！　傳單滿街貼
21歲女剩30公斤慘死　出殯僅姊姊1人送行
「大嫂團」應援美照曝！　大谷翔平妻氣質現身
輝達還是最喜歡T17、T18　龔明鑫：其他算備胎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普宣布以哈達停火協議！　聯合國盛讚：兩國方案「重大機遇」

川普側耳聽「以哈協議最新進度」報告！　神同步布希911經典瞬間

以哈第3次停火！川普：人質可能周一獲釋　中東國家助重建加薩

領空頻遭侵擾！　德國將授權警方擊落非法無人機

日本首度觀測到「南海海槽震源區」地層下陷　地震機率上修60~90%

鴻海收購日產汽車廠「談判破局」！　日媒：9月中已決定退出

預算刪減財務困難！聯合國宣布「削減維和部隊」：美國積欠28億沒付

川普批民主黨領導人縱容移民　呼籲監禁芝加哥市長與伊州州長

快訊／以色列與哈瑪斯簽停火協議！　川普：所有人質即將獲釋

珍古德遺願：想把川普、習近平、普丁送上太空　原因曝光

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

川普宣布以哈達停火協議！　聯合國盛讚：兩國方案「重大機遇」

川普側耳聽「以哈協議最新進度」報告！　神同步布希911經典瞬間

以哈第3次停火！川普：人質可能周一獲釋　中東國家助重建加薩

領空頻遭侵擾！　德國將授權警方擊落非法無人機

日本首度觀測到「南海海槽震源區」地層下陷　地震機率上修60~90%

鴻海收購日產汽車廠「談判破局」！　日媒：9月中已決定退出

預算刪減財務困難！聯合國宣布「削減維和部隊」：美國積欠28億沒付

川普批民主黨領導人縱容移民　呼籲監禁芝加哥市長與伊州州長

快訊／以色列與哈瑪斯簽停火協議！　川普：所有人質即將獲釋

珍古德遺願：想把川普、習近平、普丁送上太空　原因曝光

南崗路以西高處都看得到國慶焰火　南投市同步推高處觀賞點市集

防災場變偷倒點！環保局緝查烏樹林暫置場違規車　最高可罰1500萬

不滿被女友兒子趕出門　新北男公園堵人爆口角...火大砍她4刀！

青森弘前城天守閣11月底起暫停參觀！封館7年整修　最快2032開放

晶華線上旅展開跑！「3000元聯合住宿券」買10送1　1張可住旗下8館

台南善心魚湯店送愛心！　「水仙宮三兄弟」捐138萬災情勘查車

川普宣布以哈達停火協議！　聯合國盛讚：兩國方案「重大機遇」

邱垂正：習近平將「統一台灣」作為「中華民族偉大復興」指標

行政院今討論災後特別條例追加預算　增至250億助光復鄉重建

貝嫂宣傳紀錄片氣勢非凡　富養女兒秀31萬幸運草項鍊

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

國際熱門新聞

無業男靠一招騙過外送平台！吃2年霸王餐

日本太空人拍下「龍的巢穴」：颱風眼讓他恐懼

日媒：鴻海收購日產汽車廠「談判破局」！

即／以哈簽停火協議　川普：人質即將獲釋

85後之花競技：李沁、李純、辛芷蕾

音樂人藏1.3萬色情片　被判鞭2下關22月

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

諾貝爾獎得主談台灣：企業與國家都非常成功

美股多收紅科技板塊強勢　標普那指再創新高

正妹主播自PO「入浴照」　大片肉色曝光

快訊／知情人士爆料：哈馬斯已經同意加薩停火協議

2少女挑戰「地鐵衝浪」身亡　媽看新聞發現

直播生孩　女實況主「羊水破了」開拍

珍古德遺願　想把川普、習近平、普丁送上太空

更多熱門

相關新聞

無業男靠一招騙過外送平台！吃2年霸王餐

無業男靠一招騙過外送平台！吃2年霸王餐

日本愛知縣名古屋市38歲的無業男子東本拓也，兩年間竟透過外送平台「出前館」註冊逾百個假帳號，連續下單超過千筆餐點，利用漏洞申請退款，詐取金額高達374萬日圓（約新台幣75萬元）。警方最終循線查獲該男子，依詐欺罪將其逮捕送辦。

金門車禍畫面曝　騎士噴飛全身擦挫傷送醫

金門車禍畫面曝　騎士噴飛全身擦挫傷送醫

男摔車慘死！機車倒插卡50公分水溝

男摔車慘死！機車倒插卡50公分水溝

屏科大跨校團隊救災無人機 奪美國達文西發明展金牌

屏科大跨校團隊救災無人機 奪美國達文西發明展金牌

微電車騎士囂張畫面！警方出手了

微電車騎士囂張畫面！警方出手了

關鍵字：

無人機德國歐洲安全警方

讀者迴響

熱門新聞

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

獨／台AV女神爆賣春內幕　最高開價百萬元

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

「啊」一聲被沖到230m外！砂石場闆娘遭埋亡

民進黨2026首波提名出爐　朱立倫：國民黨是長期布局

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面