領空頻遭侵擾！　德國將授權警方擊落非法無人機

▲ 德國慕尼黑機場。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲各國機場近期頻遭無人機干擾，多國領袖直指俄羅斯發動「混合戰」。德國內閣8日通過授權警方擊落違法無人機的新法案，現正等待議會批准。

《路透》報導，新法明確賦予警方擊落侵犯德國領空無人機的權力，面臨急迫威脅或嚴重危害時可直接開火。除射擊外，警方還可運用雷射或訊號干擾技術，切斷對無人機的控制或導航。

德國總理默茨（Friedrich Merz）在社群平台X發文表示，「無人機事件威脅我們的安全，我們絕不允許這麼做。我們正加強聯邦警察權力，以便未來更快發現及反制無人機。」

此前，慕尼黑機場3日發生無人機干擾，導致數十個航班被迫取消或改降，上萬名旅客滯留機場。默茨認定俄羅斯是周末德國上空出現眾多無人機的幕後黑手，不過這些無人機並未武裝，而是執行偵察任務。

德國航空安全局（DFS）數據顯示，今年1月至9月已發生172起有關無人機的空中交通中斷事件，較去年同期的129起和2023年的121起大幅增加。內政部長杜布林特（Alexander Dobrindt）也宣布，聯邦警察部門將成立專門反無人機小組，研究人員將與以色列、烏克蘭等無人機技術先進國家合作。

英國、法國、立陶宛及羅馬尼亞等歐洲國家近期已陸續賦予安全部隊類似權力，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）上月更倡議建立「無人機牆」，以感測器和武器網路保護歐洲東翼安全。